من هي جين «كامبيون» الحاصلة على جائزة أفضل مخرج في الأوسكار؟

اتجهت أنظار العالم إلى حفل الأوسكار، حيث حصلت المخرجة النيوزيليندية جين كامبيون على جائزة أفضل مخرج عن فيلمها «THE POWER OF THE DOG»، وذلك في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022.

ليست المرة الأولى:

رصيد جين كامبيون من الأعمال الفنية ليس كبير جدا، وإنما أفلامها يمكن أن يتم عدها على أصابع اليد الواحدة بسهولة، ولكن على الرغم من ذلك فقد استطاعت أن تصل إلى منصة الأوسكار وتحصد جائزة الأفضل مرتين، آخر كان في الحفل الذي أقيم أمس.

ثالث امرأة تفوز بالأوسكار:

هذا التتويج الذي حدث منذ ساعات قليلة، جعل كامبيون، تدخل إلى تاريخ الأوسكار باعتبارها ثالث امرأة في التاريخ تفوز بجائزة أفضل مخرج في حفل توزيع جوائز الأوسكار.

ميلادها وأعمالها السينمائية:

جين كامبيون، من مواليد 30 أبريل 1954 في ويلينجتون، نيوزيلندا، وهي مخرجة ومنتجة أفلام ومخرجة أسترالية كما أنها من الفائزات بجوائز الأوسكار.

أعمال المخرجة النيوزيلندية:

البيانو والذي حصلت من خلاله على جائزة الأوسكار في المرة الأولى لها.

دخان مقدس

صورة سيدة

تاريخ كامبيون في الحصول على جائزة الأوسكار:

كانت كامبيون قد حققت بالفعل تاريخًا في حفل توزيع جوائز الأوسكار من خلال كونها أول مخرجة يتم ترشيحها مرتين في هذه الفئة، بعد أن تم ترشيحها سابقًا في عام 1994 عن The Piano.

لم تفز في عام 1994، لكنها حصلت على أفضل سيناريو أصلي وكانت أول صانعة أفلام تحصل على السعفة الذهبية في مهرجان كان.

من خلال الترشيحات في 12 فئة، كانت The Power of the Dog هي المرشح الأول لجوائز الأوسكار لعام 2022، ومع ذلك، فقد تسلل إلى المنزل مع واحد فقط، وتنضم كامبيون الآن إلى كاثرين بيجلو والفائزة العام الماضي كلوي تشاو باعتبارها الفائزات الوحيدات في فئة أفضل مخرج.