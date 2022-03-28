بالتزامن مع بداية رمضان.. موجة من الطقس الحار تضرب البلاد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن موجة شديدة الحرارة ستضرب البلاد، الأسبوع المقبل، بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك.

وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان نُشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة، السبت المقبل، المواقف بداية شهر رمضان 34 درجة نهارًا و14 درجة ليلًا في القاهرة.

ولفتت إلى أن الحرارة في شمال الصعيد حالة الطقس أول رمضان 35 درجة نهارًا و15 درجة ليلاً، ودرجات الحرارة في جنوب الصعيد خلال توقعات الطقس في بداية رمضان 39 درجة نهارًا و17 درجة ليلاً.