عاطلان شكلا عصابة للنصب على السيدات بالبساتين.. تجديد حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة البساتين، اليوم الاثنين، حبس تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين بزعم توفير هدايا بمناسبة عيد الأم، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، يفيد بقيام أحد الأشخاص بالتواصل معها هاتفياً وادعى أنه موظف بإحدى شركات الأجهزة الكهربائية.

وأقر لها بأنه سيحضر وبصحبته آخر لتسليمها أجهزة كهربائية مقابل مبلغ مالى كهدية بمناسبة عيد الأم ، وفور حضورهما قاموا بتسليمها كرتونة محكمة الغلق عقب إيهامها بوجود الأجهزة الكهربائية بداخلها فقامت بتسليمهما المبلغ المالي، وعقب انصرافهما اكتشفت تعرضها لواقعة نصب .



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، مقيمان بمحافظة الجيزة.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بذات الأسلوب وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، و باستدعاء المجني عليها تعرفت على المتهمين ، واتهمتهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.