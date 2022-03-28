الإثنين 28 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة»: تعيين 603 شباب بينهم 100 «قادرون باختلاف» في بورسعيد

محمد سعفان
محمد سعفان

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة بورسعيد،603 شباب، وذلك في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد  المرتدة "كعب العمل"، منهم 100 " قادرون باختلاف"، وتم إبرام عقود عمل لهم من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية  1006 شاباً منهم 32  "قادرون باختلاف"، فضلاً عن استخراج 235 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة.

وأضاف الوزير،  أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 46 شكوى ، تم تسوية 6 شكاوي، وحفظ 5 منها ، وإحالة 4 شكاوى للمحكمة العمالية ، وشكوى لجهات أخرى ، ومازالت 30  شكوى تحت البحث والدراسة  ، كما قامت المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم إجتماعياً وصحياً ، حيث تم صرف 2000 جنيه لعامل منحة مولود جديد، و3000  جنيه منحة زواج لعامل ، و2 منحة وفاة أحد أقارب عاملين بمبلغ 4000 جنيه، ومنحة وفاة عامل بإجمالى 10 آلاف جنيه ، فضلاً عن صرف 10 آلاف جنيه لعاملين لعمل عمليات جراحية كبرى .

وأشار "السنجابي" - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال  شهر فبراير الماضى- إلى أن  المديرية  قامت بالتفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 460 منشأة ، دوري نهاري وحملات يعمل بها 2122 عامل ، أسفر عن تحرير 10 محاضر عمالية ، وعقد 6 ندوات توعية استفاد منها 166 عاملا ، وبحث 9 شكاوى ، فضلاً عن التفتيش على 137 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية ، أسفر عن تحرير 31 محضر مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وعقد 8 ندوات توعية في مجال مخاطر بيئة العمل وتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت حضرها 99 عاملا  .

محمد سعفان وزير القوى العاملة مديرية القوى العاملة محافظة بورسعيد القطاع الخاص كعب العمل

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