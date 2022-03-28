الإثنين 28 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

غرفة القاهرة ترصد إقبال المواطنين على شوادر «رمضان كريم»

شوادر رمضان كريم
شوادر رمضان كريم

رصدت غرفة القاهرة التجارية إقبالًا كثيفًا من المواطنين على شوادر رمضان كريم، التي نظمتها بالتعاون مع محافظة القاهرة في عدة مناطق من المحافظة لخدمة المواطنين وتوفير السلع الأساسية والرمضانية لهم بأسعار مخفضة.

وكشفت جولة نائبي رئيس غرفة القاهرة أحمد الوسيمي وسامح زكي على هذه الشوادر وجود إقبال كثيف من المواطنين على شراء السلع، وتلبية احتياجاتهم من مستلزمات شهر رمضان المبارك من كافة مواقع هذه الشوادر.

وقال «الوسيمي» إن هناك متابعة يومية من مجلس إدارة الغرفة لهذه الشوادر ومدى سير العمل بها، بجانب وجود فريق العمل المنظم لهذه الشوادر من موظفي الغرفة على مدار 24 ساعة ونتلقى لحظة بلحظة تقاريرًا عن سير العمل بكل الشوادر في المناطق المختلفة.

وأشاد سامح زكي بمردود هذه الشوادر الإيجابي في ظل الإقبال الملحوظ من المواطنين، الذي يؤكد مدى توفير احتياجاتهم من السلع المختلفة، ورضاهم على معروضاتها ونسب الخصم عليها وجودتها، وكذلك المناطق التي تم تنظيم هذه الشوادر بها، بما يحقق الهدف الأساسي، وهو تلبية متطلبات الأسرة المصرية مع قرب استقبال الشهر الكريم.
وتنظم غرفة القاهرة بالتعاون مع محافظة القاهرة عددًا من شوادر " رمضان كريم " في عدة مناطق بالمحافظة، وهي " حديقة السادات مدينة نصر – حي باب الشعرية ميدان باب الشعرية – الشرابية شارع حمدي مسعود - مدينة الشروق منطقة الجراج - مركز شباب المعصرة – حي حلوان مركز شباب حلوان الجديد – حي المرج مركز شباب الأندلس – حي الساحل".

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع «المدرس المصرى»

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