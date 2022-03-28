وزير الخارجية: الموقف المصري ثابت بدعم حل الدولتين للقضية الفلسطينية

قال وزير الخارجية سامح شكري، ناقشنا العلاقات الهامة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فيما نعلن موقفنا الثابت بشأن دعم حل الدولتين نحن نسعى لمواجهة التحديات في المنطقة، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي بين وزراء الخارجية لمصر وإسرائيل والولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب عقب قمة النقب.

وأضاف وزير الخارجية " احتفلنا قبل أيام بالذكرى الـ 43 لإقرار السلام بين مصر وإسرائيل والتي انعكست على العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن ما قمنا به من خلال تسوية العلاقات مع إسرائيل في الـ 43 الماضية من أجل تحقيق السلام في المنطقة وتلك المناقشات أعطتنا الفرصة من أجل تقوية العلاقات والترابط".



- التأكيد على حل الدولتين

واستكمل "أكدنا على الدولتين أن يعيشوا معا جنبا إلى جنب في سلام تام، ونحن نحاول في السنوات الماضية على تسوية العلاقات وتحقيق السلام المتبادل بين إسرائيل وفلسطين من أجل شعوب المنطقة، وتعزيز سبل التعاون بين الولايات المتحدة والتي نشكرها بدورها على ذلك التنسيق والتعاون والفهم الكامل.



وتابع وزير الخارجية، "نؤكد على إدانة جميع أنواع العنف بجميع أشكاله، فيما يعمل الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز سبل التعاون والسلام والأمن في المنطقة ومقاومة أي وسائل سلبية تؤثر على المنطقة وهذا ما سلطنا الضوء عليه من خلال المباحثات لحماية الأمن الإقليمي.

وأكد "شكري " أن مصر نسعى لتعزيز سبل التعاون لتحقيق السلام في المنطقة وتحقيق سبل التعاون مع إسرائيل وتحسين كافة أنواع التعاون من أجل منفعة ومصلحة المنطقة والعمل على زيادة الفهم المتبادل في العديد من القضايا المتنوعة في المدي القصير والتي تقيد التعاون الحالي في المنطقة.

و بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي بين وزراء الخارجية لمصر وإسرائيل والولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب.

وكان وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري⁩ قد وصل إلى إسرائيل للمشاركة في اجتماع مع وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب، بناءً على دعوة من وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، وذلك بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".