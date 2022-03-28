«السياحة» تنظم مسابقة فنية لطلاب المدارس ببورسعيد

نظم مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمحافظة بورسعيد، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، مسابقة فنية لطلاب المدارس ببورسعيد لجميع المراحل العمرية المختلفة، لتصميم أجمل صورة غلاف تعبر عن المعالم السياحية والأثرية بمحافظة بورسعيد، وذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على رفع الوعي السياحي والأثري لدى طلاب المدارس وتعريفهم بالمقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها المحافظات المصرية.

وأوضح ماجد أبو سديرة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن هذه المسابقة تأتي في إطار مبادرة "اعرف بلدك" التي أطلقتها الوزارة خلال شهر ديسمبر 2020، والتي تهدف لرفع الوعى السياحي والأثري للمواطنين وإثراء معارفهم وتجاربهم بما تتمتع به بلدهم من مقومات سياحية وأثرية، بالإضافة إلى ترسيخ المعالم السياحية والأثرية للمحافظة فى أذهان الطلاب.

ومن جانبها قالت سماح الليثي مديرة مكتب الهيئة ببورسعيد، إن المسابقة شارك فيها عدد كبير من الطلبة والطالبات من جميع المراحل التعليمية بمدارس بورسعيد الحكومية واللغات والخاصة، حيث تم عرض٥٠ صورة غلاف من تصميم الطلاب، والتى تم تقيمهم واختيار أفضل ٧ صور، وتسليم الفائزين الجوائز والهدايا التذكارية، فى حفل تكريم بحضور مدير مركز النيل للإعلام، ومدير إدارة الأنشطة بمديرية التربية والتعليم، والكاتب الصحفى سيد ابو اليزيد ، بالإضافة إلى ١٠٠ طالب وطالبة من أبناء المحافظة والمشاركين بالمسابقة وأولياء أمورهم.

وأضافت أنه خلال الفترة القادمة وبالتنسيق مع مدير الإدارة التعليمية سيتم تنظيم عدد من الرحلات التوعوية للطلاب تشجيعا لهم.