مقترح برلماني بشأن زيادة عدد السيارات المتنقلة الخاصة بالبريد

قدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بطلب اقتراح برغبة، بشأن زيادة عدد السيارات المتنقلة الخاصة بالبريد للتيسير على المواطنين خاصة كبار السن، مطالبًا بزيادة عددها إلى ٢٠٠ سيارة بدلًا من ٨٤ سيارة حاليًا.

وأشار النائب إلى أن البريد المصري يعتبر منفذًا رئيسيًا لتقديم الخدمات الحيوية للمواطنين، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت التوسع في فروع البريد المصري وتزويده بأحدث التقنيات لتسهيل تعامل المواطنين معه، حيث يبلغ عدد مكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية 4144 مكتب بريد.

وكشف "محسب" عن أن هذه المكاتب تقدم الخدمة إلى 24.98 ألف نسمة متوسط عدد السكان المخدومين، و6.38 مليون مستفيد من المعاشات المنصرفة من خلال البريد، و1243 ألف حوالة بريدية داخلية فورية، بالإضافة إلى خدمات الشهر العقاري في المقدمة في مكاتب البريد، وهو ما يعني زيادة أعداد المترددين على المكاتب.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن هيئة البريد المصري نشرت عدد (84) سيارات متنقلة وعدد (50) أكشاك بريدية تقدم جميع الخدمات التي يقدمها مكتب البريد بمفهومه المعروف لتشمل الخدمات التي يقدمها البريد المصري داخل فروعه بجميع أنحاء الجمهورية.

وأكد "محسب" أن عدد السيارات المتنقلة الحالي أصبح غير كافٍ لتخفيف زحام المواطنين على مكاتب البريد، خاصة في أيام الذروة وأثناء صرف المعاشات، حيث تشهد المكاتب تكدسًا شديدًا للغاية، أغلبهم من كبار السن، مطالبًا بتسهيل إجراءات الحصول على المعاش من خلال زيادة عدد السيارات المتنقلة للتيسير على المواطنين والحد من التزاحم في المكاتب.