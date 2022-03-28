وزير الري يكشف تفاصيل إعداد أول خريطة موحدة لمصر ودول حوض النيل

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا مع المهندس على منوفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، وذلك لمتابعة أهم الأعمال والأنشطة الخاصة بالهيئة، والتى يتم تنفيذها بمختلف المحافظات في مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضي في نطاق المشروعات القومية الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح الوزير خلال الاجتماع، أنه في إطار دور هيئة المساحة باعتبارها الجهة الرسمية المعتمدة والمسئولة عن وضع المواصفات الفنية للأعمال المساحية والخرائط، فإنها تقوم حالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لإعداد خريطة موحدة لمصر، وخرائط الوطن العربي ودول حوض النيل وأفريقيا والدول المطلة على البحر الأحمر، لنشرها قريباً على الموقع الرسمي لهيئة المساحة ووزارة الخارجية مع إمكانية التحميل مجاناً من الموقع ، بالإضافة لتوزيعها على السفارات.

وأشار إلى قيام الهيئة المصرية العامة للمساحة بحصر أملاك بعض الجهات بالدولة مثل مصلحة الري وهيئة الصرف بوزارة الرى وهيئة السكة الحديد ، هذا بالإضافة إلى أملاك عدد من محافظات الجمهورية ، كما قامت الهيئة بإنشاء قاعدة بيانات مكانية لأملاك الأوقاف على مستوى الجمهورية ، بالإضافة لإعداد عدد ٩٤ أطلس تؤرخ لتاريخ الأوقاف منذ عام ١٩٤٢.

هذا بالإضافة إلى تدريب العاملين بهيئة الأوقاف على استخدام الأعمال المنفذة فنياً ، وجاري الإعداد لعقد بروتوكول جديد بين الهيئتين لتنفيذ أعمال التطبيق المساحي وإعداد ملفات رقمية تتوافق مع نظم المعلومات الجغرافية مبين عليها كافة الأراضي المملوكة لهيئة الاوقاف بمقتضى الاحكام والحجج الرسمية.

كما أنه فى إطار الحرص الدائم على مواكبة أحدث التقنيات العلمية في مجال الرصد بإستخدام الأقمار الصناعية، فقد قامت الهيئة بإنشاء شبكة من المحطات الثابتة للرصد بالأقمار الصناعية تغطي الدلتا ووادى النيل وزيادة عددها لتصل إلى (٤٢ محطة ثابتة موزعة بالجمهورية تتيح الإحداثيات الأفقيةX,Y بدقة عالية تصل إلى أقل من ٣ سم وجاري تفعيلها لخدمة القطاعين الحكومي والخاص.

