رئيس الإنجيلية ينعى غبطة الكاردينال الأنبا أنطونيوس نجيب

نعى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، غبطة الكاردينال الأنبا أنطونيوس نجيب، البطريرك الشرفي للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، وكاردينال الكنيسة الجامعة، الذي رحل عن عالمنا بعد تاريخ طويل من حياة العطاء، التي جسَّد فيها معاني المحبة والتقوى والإيمان.

ويتقدم الدكتور القس أندريه زكي بخالص العزاء لغبطة البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، ولأسرة الراحل ومحبيه وشعب الكنيسة، مصليًا أن يمنحهم الرب عزاءً وصبرًا.