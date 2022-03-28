ابنة سعيد صالح عن الفنان عهدى صادق: «معرفش غيره توأم روح لبابا»

نعت هند، نجلة الفنان الراحل سعيد صالح، وفاة الفنان القدير عهدي صادق، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، بعد صراع طويل مع المرض خلال الفترة الماضية وإصابته بمشكلات في الكلى.

نجلة سعيد صالح تكشف الحوار الأخير مع عهدى صادق

وكتبت هند، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «من يوم ما فتحت عيني على الدنيا معرفش غيره توأم روح لبابا مش صاحب مش أخ، توأم روح شوفته في بيتنا اكتر ما شوفته بره البيت، من يوم وفاة بابا وهو مش في طبيعته، والقريب منه عارف ده، آخر مرة اتقابلنا قبل تعبه كنت بسأله أعدى عليك أخدك الساعة كام؟ قالي متتعبيش نفسك يا دودو سعيد هيعدي عليا، سكت شوية وسألته: أنهي سعيد يا عمو؟ قالي سعيد صالح يا غلباوية، وسكت شوية وافتكر إن بابا مات من سبع سنين، وقالي: أنا آسف يا دودو قصدي جمال عبدالحميد جايلي في الطريق.. أنا بحبك أوي أوي، من رحمة ربنا عليك وكرمه إنك ارتحت والله، وأنا وجعي زاد لأن أبويا مات تاني النهاردة».

رحل عن عالمنا، اليوم الإثنين، الفنان عهدى صادق عن عمر ناهز الـ72 عامًا بعد معاناة مع مرض الكلى، حيث نقل إلى العناية المركزة منذ أيام بعد تدهور حالته الصحية بشكل كبير.

وأعلنت سامية جاهين، ابنة الفنان الراحل صلاح جاهين، عن موعد جنازة الفنان عهدي صادق حيث قالت: "موعد الجنازة الساعة 4 بالكنيسة الإنجيلية بالقاهرة الجديدة، عمو عهدي صادق خلاص ارتاح، كنت بحاول أهيأ نفسي للحظة دي بقالي شوية وأقول لنفسي إني أبقى أنانية لو اتمنيت له أي حاجة غير إنه يرتاح من آلام المرض، لكن مافيش كلام في الدنيا ممكن يوصف الوجع اللي في قلبي، حتوحشني قوي يا حبيبي ياللي من يوم ما بابا مشي وانت واخدني في حضنك ومغرقني حب وعطاء ودلع غير مشروط، مكان وموعد الجنازة لاحقًا".