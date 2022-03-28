الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

قائمة قنوات عرض مسلسل فاتن امل حربى لـ نيللى كريم فى رمضان 2022

فاتن امل حربى
فاتن امل حربى

تشارك النجمة نيللى كريم فى السباق الرمضانى المقبل 2022 بالمسلسل الدرامى الجديد “فاتن امل حربى ” وحصلت عدد من القنوات الفضائية على حقوق عرض العمل الذى يتكون من 30 حلقة يتم عرضها طوال شهر رمضان ويرصد الدستور القنوات العارضة لمسلسل “فاتن امل حربى” وهى:

قنوات عرض مسلسل فاتن امل حربى

  • قناة CBC
  • قناة CBC DRAMA
  • منصة WATCH IT
  • منصة شاهد VIP خارج مصر
  • قناة دبى

ويواصل ابطال المسلسل تصوير أحداثه بشكل مكثف في عدد من اللوكيشنات المختلفة وأوشك المخرج ماندو العدل على الانتهاء من مونتاج الحلقات الأولى من العمل.

وقال المخرج فى تصريحات صحفية  أن "العمل يطرح وجهات نظر عدة حول الموضوع على المستوى الحقوقي، ويناقش أموراً حرجة في مجتمعاتنا العربية على المستوى الاجتماعي والديني. من هنا أرجح أن تنقسم وجهات النظر حوله". 

واضاف : "أقلق دوماً على نتيجة عملي، وهنا قد يكون القلق أكبر نظراً لحساسية الموضوع"، مشيراً إلى "أنني أحد المعجبين بآراء الكاتب والإعلامي ابراهيم عيسى، بعيداً عن السيناريو والاخراج، أحب أن أقرأ رواياته، كما قدمنا فيلماً معاً ونجهز لفيلم آخر في الوقت الحالي، إضافة إلى هذا المسلسل الذي يجمعنا في الموسم الرمضاني المقبل"

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قصة مسلسل فاتن أمل حربي 

تدور أحداث المسلسل حول امرأة تجد نفسها في مواجهة قانون قد يحرمها من حقوقها وابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها في الدراما التشويقية "فاتن أمل حربي" من كتابة إبراهيم عيسى لأول مرة في الدراما التليفزيونية، وإخراج محمد العدل، وترصد الأحداث قصة فاتن، التي تظن إثر طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تفاجأ بمواجهة قانون للأحوال الشخصية، قد يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر. 

وتقرّر بعد معاناة مع طليقها التصدي للمطالبة بتغيير هذا القانون المجحف، لتتمكن من الاحتفاظ بحضانة ابنتيها. فهل تحرك قصة العمل المياه الراكدة في القوانين المجحفة بحق المرأة، وتفتح باب النقاش الجدي لتعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية؟

أبطال مسلسل فاتن أمل حربي 

يضم العمل كوكبة من الممثلين، منهم نيللي كريم، و شريف سلامة، و هالة صدقي، و محمد ثروت، و محمد الشرنوبي، و خالد سرحان، و فادية عبد الغني، و محمد التاجي، و يارا جبران، و لمياء الأمير، و الطفلتان فيروز وريتال ظاظا و هو من تأليف ابراهيم عيسى و اخراج ماندو العدل.

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