برلماني يثمن ضوابط وزارة الأوقاف فى صلاة التراويح بالمساجد

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بتصريحات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف حول ضوابط عودة صلاة التراويح وخاطرة التراويح خلال شهر رمضان بعد تخفيف قيود كورونا، معلناً اتفاقه التام مع تأكيد الوزير على الالتزام بجميع إجراءات التباعد وارتداء الكمامة.

وأشاد "أباظة " فى بيان له أصدره اليوم، بموافقة اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مناشداً المواطنين الالتزام التام بالضوابط التى أكد عليها الدكتور محمد مختار جمعة لمواجهة جميع التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

كما أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، بتشديد الدكتور محمد مختار جمعة على إقامة صلاة التراويح، بنفس ضوابط العام الماضى، وأن يتم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، وأن تكون في حدود نصف ساعة تقريبا مع الالتزام بالوقت المحدد وموضوع خطبة الجمعة مع أهمية الحفاظ على نظافة المساجد وقدسيتها وأن تكون موائد الرحمن في ملحقات المساجد ما أمكن ذلك والحصول على تصريح مسبق من مديرية الأوقاف التابع لها المسجد.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن قرار الحكومة بعودة الدروس الدينية بالمساجد وصلاة التراويح لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من المواطنين خاصة أن شهر رمضان المعظم له مكانته الكبيرة لدى المواطنين الذين يحرصون على أداء صلاة التراويح بالمساجد، معرباً عن ثقته التام فى التزام المواطنين بالضوابط التى وضعتها وزارة الاوقاف خاصة أن وزارة الاوقاف تحرص دائماً على المتابعة المستمرة لجميع التكليفات والضوابط التى تضعها والتى تهدف دائما على تحقيق الانضباط والحفاظ على صحة رواد المساجد.