بعد الدفاع عن زوجته.. التطور الزمني لعلاقة ويل سميث بجادا

لكم ويل سميث كريس روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي الـ 94 قبل أن يصرخ في الممثل الكوميدي "ابقي اسم زوجتي بعيدًا عن فمك اللعين"، وسرعان ما أصبحت أكثر اللحظات التي يتم الحديث عنها في المساء.

وجاءت المشاجرة بعد أن قال روك: "يا جادا، أنا أحبك.. GI Jane، لا أطيق الانتظار لرؤيتك في إشارة إلى زوجة ويل سميث ، جادا بينكيت سميث ورأسها الأصلع، دفع التعليق سميث إلى الصعود على خشبة المسرح وضرب الممثل الكوميدي.

تفاصيل ارتباط ويل سميث بجادا وتطور علاقتهما

شهد ويل سميث وجادا تقلبات علنية خلال علاقتهما التي استمرت 28 عامًا، فأين يقفان الآن؟

لم يبدأ ويل سميث وجادا في المواعدة بجدية حتى عام 1995 بعد أن أنهى ويل طلاقه من زامبينو، وفي 1997 حدثت خطوبة ويل وجادا وتزوجا

أخبرت جادا موقع “بيبول” في عام 2019: "لم أرغب أبدًا في الزواج.. لكن والدتي كانت تقول : عليكي أن تتزوجي.. إنها مدرسة قديمة جدًا، وكان ويل يريد عائلة.. لذلك قلت: "حسنًا، ربما يجب أن أفعل هذا الشيء".

وُلد الطفل الأول لجادا وويل معًا، ابنهم جايدن، في يوليو 1998، ورحب جادا وويل بابنته ويلو في عام 2000، ويلو مغنية الآن.

بعد عقد ونصف من الهدوء في صناعة الأفلام وتربية أطفاله ، انتقلت جادا إلى Facebook لمعالجة الشائعات التي كانت تقول أنها وويل في علاقة مفتوحة، وكان ذلك في عام 2013 ـ كتبت: " أنا وويل يمكن أن نفعل ما نريد، لأننا نثق في بعضنا البعض للقيام بذلك، هذا لا يعني أننا مطلقين.. هذا يعني أن لدينا علاقة ناضجة ".

اضطر ويل في 2015 إلى معالجة شائعات الانفصال المستمرة من خلال توضيح عدم حصول الزوجين على الطلاق: "في الظروف العادية، لا أستجيب عادة للحماقة.. لكن الكثير من الناس قد قدموا لي "أعمق تعازيهم".. لذا من أجل التكرار، التكرار، مرارًا وتكرارًا أنا وجادا لم تحصل على الطلاق.

في تلك الأثناء حتى عام 2020، كانا الزوجين بالفعل في حالة من الإضطراب، وقد انفصلا بالفعل ليكتشف كل شخص نفسه وسعادته، وفي عام 2021، تم إصدار مذكرات ويل التي توضح بالتفصيل العديد من المشكلات التي واجهها الزوجان على مر السنين، كتب أنهم "يعانون من الموت الوحشي لأوهامنا الرومانسية، وإحراق الوهم المثالي للزواج المثالي والعائلة المثالية.. لا أحد منا يريد الطلاق.. كنا نعلم أننا نحب بعضنا البعض، وكانت بعض جوانب اتحادنا سحرية.. لكن بنية الحياة التي أنشأناها كانت تخنق كلانا ".

في عام 2022 خلال مقابلة مع قناة CBS Sunday Morning في وقت سابق من هذا الشهر، قال ويل إنه و جادا لم يتهم كل منهما الآخر أبدًا بالغش، قال: "أبدا.. لم يكن هناك أبدًا خيانة في زواجنا... ولم نفاجأ أبدًا بعضنا البعض بأي شيء على الإطلاق.. لقد قررت أن الحديث عن حياتي يمكن أن يكون مفيدًا للناس.. أعتقد أن الثرثرة هي المرحلة الأولى لإجراء محادثة حقيقية والقدرة على استكشاف ما إذا كانت بعض الأشياء في قلبك محبة أم سامة ".

في ليلة الأوسكار في 27 مارس ، بدا أن ويل غاضب من التعليقات التي أدلى بها روك عن زوجته في حفل توزيع جوائز الأوسكار، خلال خطاب قبوله بجائزة أفضل ممثل باكيًا، قال ويل إنه كان "مدافعًا شرسًا عن عائلته".