حبس شاب تخلص من والدته لرفضها إعطاءه المال بقنا

قررت النيابة العامة حبس المتهم بالتخلص من والدته، بعد أن سدد لها 3 طعنات بنجع حمادي، بسبب خلافات مالية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بمصرع "آمنة. م. ا"، 52 عاما، ربة منزل، إثر إصابتها بثلاث طعنات بنجع حمادي.

وكشفت التحريات الأولية عن أن المتهم في الواقعة «حسام.م»، 30 عاما، نجل المجني عليها، حاصل على ليسانس شريعة، قتل والدته بثلاث طعنات بسبب خلافات مالية.

وأشارت التحريات إلى أن المجني عليها أعطت لنجلها المتهم 1500 جنيه لإجراء عملية ولادة لزوجته منذ أيام، وعاد المتهم لطلب مبلغ مالي آخر من والدته، فرفضت، فسدد لها 3 طعنات بسلاح أبيض حتى فارقت الحياة.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتمكنت وحدة مباحث نجع حمادي من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.