279 ألف إصابة بكورونا في كوريا الجنوبية وتايلاند وألمانيا

سجلت كوريا الجنوبية وتايلاند وألمانيا، خلال الـ24 ساعة الماضية، 279.349 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم، أنه تم تسجيل 187 ألفًا و213 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 12 مليونًا و3 آلاف و54 حالة.

وأوضحت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها - حسبما أفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - أنها سجلت خلال الفترة نفسها 287 وفاة جديدة؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 15 ألفًا و186 حالة، موضحة أن عدد المرضى الذين يعانون من أعراض خطيرة بلغ 1273 مريضًا بزيادة 57 عن اليوم السابق.

من جانبه، قال وزير الصحة كون دوك-شول - خلال اجتماع بشأن الاستجابة للفيروس - إن موجة الفيروس وصلت إلى ذروتها الأسبوع الماضي، وتحولت إلى اتجاه هبوطي بعد 11 أسبوعًا من تسجيل ارتفاع كبير في حالات العدوى، قائلًا: "لا يمكننا التخلي عن حذرنا، حيث قد ترتفع أعداد الحالات الخطيرة والوفيات لأسبوعين أو ثلاثة بعد الذروة".

وسجلت وزارة الصحة التايلاندية، 24 ألفًا و635 إصابة جديدة و81 وفاة بفيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، اليوم، أن العدد الإجمالي لحالات إصابات كورونا منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 3 ملايين و553 ألفًا و720 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 24 ألفًا و880 حالة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي المتعافين ارتفع إلى 3 ملايين و278 ألفًا و103 حالات حتى الآن بعد تسجيل تعافي 25 ألفًا و753 حالة.

وقامت تايلاند بتطعيم أكثر من 50 مليون شخص بالجرعة الكاملة من اللقاحات المضادة للفيروس على مستوى البلاد.

وذكر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الإثنين، أن ألمانيا سجلت 67 ألفًا و501 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و20 وفاة.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن بيانات المعهد أن العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة بلغ 20 مليونا و323 ألفا و779 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالمرض إلى 128 ألفا و457 حالة، وبلغ عدد المتعافين من الإصابة في ألمانيا حتى اليوم حوالي 15 مليونا و718 ألفا و500 شخص.

وقامت ألمانيا، بتطعيم أكثر من 63 مليون شخص بالجرعة الكاملة من لقاحات كورونا على مستوى البلاد.