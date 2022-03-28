الإثنين 28 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الساحل تحصد المركز الأول بمسابقة تحدي القراءة العربي 2022 بالقاهرة

التكريم
التكريم

تابع محمد عطية وكيل أول الوزارة التعليم بالقاهرة، ومدير المديرية، الفعاليات النهائية لمسابقة تحدى القراءة العربى التي أقيمت بمكتبة ديوان المديرية.

وعقد وكيل أول الوزارة التعليم بالقاهرة مدير المديرية، عقب انتهاء المسابقة جلسة أبوية هنأ مدير المديرية الطلبة الفائزين ودعمهم، وأكد أن دخول الطلبة  في هذا التحدي فوز كبير وتجربة متميزة، وحثهم علي التعاون والتنافس الشريف و الاستمرار في المشاركة في المسابقات التربوية المختلفة، اضافة لدعم زميلهم الفائز بالمركز الأول والذي سيمثل القاهرة.

وكانت نتيجة المسابقة، أسفرت عن فوز الطالب يوسف محمود عبد الرحيم بالمركز الأول من مدرسة طارق بن زياد الرسمية لغات التابعة لإدارة الساحل التعليمية الذي سيمثل محافظة القاهرة.

كما فازت الطالبة نوران أحمد متولى بالمركز الأول  (فئة ثانية) بمدرسة رابعة العدوي الرسمية التابعة لإدارة الساحل التعليمية.

بينما فاز الطالب معاذ سى تووين بالمركز الأول (فئة أولى) بمدرسة الامتياز الخاصة التابعة لإدارة البساتين التعليمية، وفاز الطالب يحى محمود حسن البنهاوى بالمركز الأول (فئة رابعة) بمدرسة رامى الجنجيهى الرسمية التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية.

حضرت الفعاليات، منال شاهين مدير عام الشئون المالية والإدارية، حيث أقيمت فعاليات المسابقة تحت إشراف زينب عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية، وتوجيه عام المكتبات فتحية سيد عبد الرازق، موجه عام المكتبات بالمديرية أميرة محمد نجيب موجه أول مركزى مكتبات، وفريق عمل توجيه المكتبات ومشرفي الطلبة بالإدارات. 

وتكونت لجنة التحكيم من سلوى أمين مستشار اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم ، محمد الدعدر عضو مكتب مستشار اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم ، محمد عبد العاطي موجه عام اللغة العربية بالقاهرة ،محمد جمال موجه أول مركزي لغة عربية بالقاهرة.

وزارة التعليم مسابقة تحدي القراءة تحدي القراءة وزارة التربية والتعليم مديرية محافظة القاهرة اللغة العربية المركز الأول

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع «المدرس المصرى»

الأكثر قراءة

وفاة الفنان عهدي صادق عن عمر يناهز 71 عامًا

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر.. فائدة شهادة 18%

موعد صرف المعاشات شهر أبريل 2022 وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

سعر طن الحديد فى الأسواق المصرية اليوم الإثنين 28-3-2022

تصل لـ40 درجة.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة 4 أيام

انخفاض سعر الدولار فى مصر اليوم الإثنين 28-3-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بوتين ينتظر خلط الأوراق.. والناتو يزحزح ثوابت السياسة الأمريكية

علي سعدة

الشهر الفضيل

محمد العسيري

الحرب مش نزلة برد

رشا عبدالمنعم

«عز» كان هنا

ماجد حبته

هزيمة كاريكاتيرية فرنسية

عبدالوهاب داود

المواجهة بالموسيقى.. حلم يحيى خليل الذى يستحق المغامرة

محمد عبدالعزيز

طلات إعلامية فى غاية التوفيق

وجيه أمين عبدالعزيز

وداعًا رجائى عطية

صور

تدريب المنتخب الأخير فى مصر قبل السفر للسنغال

جنازة نقيب المحامين

جنازة أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

مستوى التأهب B.. كيف تتحرك القوات الإسرائيلية بعد عملية "الخضيرة"؟

داعش تتبنى الهجوم والمُنفذون من عرب 48.. ماذا حدث في عملية "الخضيرة"؟

وزير الخارجية يشارك في فعاليات الاجتماع السداسي بإسرائيل