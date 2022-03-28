الساحل تحصد المركز الأول بمسابقة تحدي القراءة العربي 2022 بالقاهرة

تابع محمد عطية وكيل أول الوزارة التعليم بالقاهرة، ومدير المديرية، الفعاليات النهائية لمسابقة تحدى القراءة العربى التي أقيمت بمكتبة ديوان المديرية.

وعقد وكيل أول الوزارة التعليم بالقاهرة مدير المديرية، عقب انتهاء المسابقة جلسة أبوية هنأ مدير المديرية الطلبة الفائزين ودعمهم، وأكد أن دخول الطلبة في هذا التحدي فوز كبير وتجربة متميزة، وحثهم علي التعاون والتنافس الشريف و الاستمرار في المشاركة في المسابقات التربوية المختلفة، اضافة لدعم زميلهم الفائز بالمركز الأول والذي سيمثل القاهرة.

وكانت نتيجة المسابقة، أسفرت عن فوز الطالب يوسف محمود عبد الرحيم بالمركز الأول من مدرسة طارق بن زياد الرسمية لغات التابعة لإدارة الساحل التعليمية الذي سيمثل محافظة القاهرة.

كما فازت الطالبة نوران أحمد متولى بالمركز الأول (فئة ثانية) بمدرسة رابعة العدوي الرسمية التابعة لإدارة الساحل التعليمية.

بينما فاز الطالب معاذ سى تووين بالمركز الأول (فئة أولى) بمدرسة الامتياز الخاصة التابعة لإدارة البساتين التعليمية، وفاز الطالب يحى محمود حسن البنهاوى بالمركز الأول (فئة رابعة) بمدرسة رامى الجنجيهى الرسمية التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية.

حضرت الفعاليات، منال شاهين مدير عام الشئون المالية والإدارية، حيث أقيمت فعاليات المسابقة تحت إشراف زينب عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية، وتوجيه عام المكتبات فتحية سيد عبد الرازق، موجه عام المكتبات بالمديرية أميرة محمد نجيب موجه أول مركزى مكتبات، وفريق عمل توجيه المكتبات ومشرفي الطلبة بالإدارات.

وتكونت لجنة التحكيم من سلوى أمين مستشار اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم ، محمد الدعدر عضو مكتب مستشار اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم ، محمد عبد العاطي موجه عام اللغة العربية بالقاهرة ،محمد جمال موجه أول مركزي لغة عربية بالقاهرة.