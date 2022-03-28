العليا بـ «البحوث الإسلامية» تنظم ندوة تثقيفية للطلاب الوافدين بمدينة البعوث بعنوان «يا باغي الخير أقبل»

عقدت الأمانة العامة للجنة العليا للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية ندوة ثقافية للطلاب الوافدين بمدينة البعوث الإسلامية بمناسبة استقبال شهر رمضان المبارك، تحت عنوان: «يا باغي الخير أقبل»، وحاضر فيها الأستاذ الدكتور حسن الصغير أمين عام هيئة كبار العلماء وبعض وعاظ الأزهر الشريف؛ وذلك ضمن فعاليات الأنشطة الطلابية التي ينظمها المجمع للطلاب الوافدين والطالبات الوافدات من مختلف دول العالم في مدن البعوث الإسلامية.

وتناولت الندوة مجموعة من المحاور المهمة حول فقه رمضان وأحكام الصيام المختلفة وآراء الفقهاء في عدد من المسائل الفقهية المرتبطة بهذا الشهر الكريم، كما تناولت أيضا الحديث عن فتاوى الصيام وتفنيد الفتاوى الشاذة والرد عليها مع مراعاة التيسير ورفع الحرج.

وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا مع الطلاب وقاموا بطرح أسئلة مختلفة تمت الإجابة عليها بوضوح وبطريقة ترفع الحرج وتيسر على الناس، كما استعرض اللقاء نماذج للصحابة والأئمة وحالهم في الشهر الكريم سواء من خلال إلقاء الضوء على برنامجهم في العبادة أو تعاملهم مع الناس والتمسك بقيم العفو والحلم وإمساك اللسان عن الزلل والخوض في أعراض الناس وغيرها من القيم المجتمعية والأخلاقية الحميدة.

تأتي هذه الندوات والفعاليات ضمن استراتيجية مجمع البحوث الإسلامية التي تتعلق بالتوعية المستمرة للطلاب الوافدين من خلال دعم الجانب المعرفي لديهم وتحصينهم فكريًا من محاولات استقطابهم وإبعادهم عن منهج الأزهر الوسطى.

فى السياق ذاته، تطلق كلية العلوم بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، اليوم الإثنين، مؤتمرها الدولي العلمي السنوي للعلوم الأساسية والتطبيقية، والذي يقام تحت عنوان: "العلوم الحديثة والتنمية المستدامة" اليوم الاثنين بقاعة الفسطاط بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، وذلك في إطار النشاط العلمي الكبير الذي تشهده كلية العلوم بنات جامعة الأزهر بالقاهرة اليوم تلو الآخر بوصفها منارة علمية يقصدها القاصي والداني؛ كونها أحد كليات جامعة الأزهر المتميزة الحاصلة على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء؛ وفي إطار توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نحو النهوض والارتقاء بالبحث العلمي في خدمة المجتمع.