بحضور رئيس جمعية المحاربين القدماء: محافظة الوادي الجديد تقيم احتفالية «يوم الشهيد»

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، الاحتفالية التي نظّمتها جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بقيادة اللواء أشرف أحمد شريف؛ لتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، والتي أقيمت بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور اللواء عادل مسك نائب مدير أمن المحافظة.

محافظ الوادي الجديد أثناء الاحتفالية

وخلال كلمته أكّد اللواء محمد الزملوط أن هذا اليوم يأتي تخليدًا لذكرى الفريق أول عبد المنعم رياض الذي استشهد في حرب الاستنزاف أثناء تواجده بالصفوف الأمامية ليضرب أروع المثل في تلاحم القائد مع جنوده بميدان المعركة، من جانبه دعا اللواء أشرف شريف للوقوف دقيقة حداد على روح شهداء مصر الأبرار مثمنًا تضحياتهم في سبيل الوطن.

محافظ الوادي الجديد أثناء الاحتفالية

وتضمن الحفل كلمة عن منزلة الشهيد لممثلي الأوقاف والكنيسة، وشعرًا، وفيلمًا تسجيليًا من إنتاج إدارة الشئون المعنوية، واختتم بتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية عرفانًا بتضحياتهم فداءً للوطن.

وفي سياق متصل افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أعمال تطوير ورفع كفاءة مكتب صحة الخارجة المطور والتي شملت تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية بالوحدات المختلفة. وخلال الافتتاح، أطلق المحافظ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال،والتي تستمر من ٢٧ حتى ٣٠ مارس الحالي وتستهدف الأطفال من عمر يوم وحتى ٥ سنوات، يرافقه الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

محافظ الوادي الجديد أثناء الاحتفالية

وشدد المحافظ على دعم أنشطة الحملة وتسهيل مهمة فرق التطعيم ونشر الوعي لدى المواطنين بأهمية التطعيم. هذا ويبلغ عدد الأطفال المستهدفين بالحملة ٣٥٣٢٢طفل في الفئة العمرية، من خلال ٢٤٩ فرقة متحركة وثابتة بمكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى المحافظة.

كما تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مشروع المدرسة الخضراء بمدرسة السلام الإعدادية بالخارجة ترافقه الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ والمهندس مجدي الطماوي رئيس المركز والأستاذ وصفي حسن مدير إدارة الخارجة التعليمية.