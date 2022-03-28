الإثنين 28 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

فرنسا تعتزم إنشاء محطة جديدة لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي

ذكرت تقارير إخبارية أن فرنسا تدرس إقامة محطة عائمة لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال المستوردة في منطقة "لو هافر"  بالاشتراك مع شركات الطاقة الكبرى في فرنسا.

ونقلت صحيفة "لي إيكو" الفرنسية اليوم الإثنين، عن مصادر لم تحدد هويتها القول إن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية لتقليل الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي الروسية.

وذكرت الصحيفة أن شركات توتال إنيرجي  وجي.آر.تي جاز التابعة لشركة إنجي، وهاروبا بورت تشترك في المحادثات مع السلطات الفرنسية بشأن المشروع، لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنه.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الطاقة التشغيلية للمحطة العائمة الجديدة ستبلغ 3.9 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا.

فرنسا الغاز الطبيعي

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وائل لطفي

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