فعاليات حملة «معا من اجل الثقافة الصحية» تتواصل.. والنائب أيمن أبو العلا: استعمال المسكنات ليس شيكولاتة وملبس واقترح صرفها بروشتة من الطبيب (صور)

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، خطورة تناول المسكنات بدون إرشادات طبية، نظرا لأعراضها الجانبية المختلفة، قائلا، للأسف بعض المواطنين يتخيل ان المسكنات هي الحل لمواجهة الضغوط والمشكلات التي تواجهم.

واقترح ان يكون من بين التوصيات، الالتزام بفترة الاستخدام بحيث لا تستخدم المسكنات لفترة تزيد عن ثلاث أيام في حالات الحرارة، ولاتزيد عن ١٠ أيام في حالات الألم.





وأضاف، أيضا، من التوصيات، مراعاة نوعية المرضى، بحيث ان السن فوق ٦٥ تزداد معدلات الخطر لديه، وكذلك العمر تحت ١٦ سنة لابد ان يكون تناوله للمسكنات تحت الملاحظة

وأوضح ان ادوية المسكنات يمكن ان تسبب قرحة في المعدة وزيادة السيولة في الدم ، ويمكن ان تتفاعل مع أدوية أخرى.

وأشار الى، امكانية تناول مسكنات بشكل أمن مثل تناول أنواع مختلفة في توقيت واحد ليتم تفاعلهم مع بعض، كما ان هناك انواع من المسكنات في شكل الكريمات ، بالإضافة الى جلسات العلاج الطبيعى

وقالت الدكتورة رشا درويش، أستاذ الأمراض الباطنة والكلى بكلية طب جامعة القاهرة، ان الاتجاه الحديث في الطب يتجه للطب الوقائى وليس العلاجى، الأمر الذى يؤكد ان الانفاق على التوعية يعد أقل تكلفة من الانفاق على علاج الامراض.



واستعرضت درويش، تأثير المسكنات على الكلى، مشيرة الى ان المسكنات تمثل خطرا كبيرا على من لديه قصور في الكلى، كما انها تضر الشخص العادى، وان السيدات اكثر تعرضا للخطر بسبب استخدامهن الأكبر المسكنات

ونصحت درويش، بتناول كميات كبيرة من المياه عند استخدام المسكنات، وكذلك نصحت بعلاج أسباب الألم من الجذور بعيدا عن استخدام المسكنات.

ومن جانبه أكد الدكتور سامح فخرى، أستاذ الجهاز الهضمى والكبد بكلية الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أهمية المبادرة التي أطلقها الدكتور أيمن أبو العلا، قائلا، : نحتاجها بشدة، للتوعية بشان مفهوم الصحة، وتناول بعض الموضوعات الصحية التي لها علاقة بالمجتمع والمواطن.



وأضاف، موضوع المسكنات من الموضوعات الهامة، نظرا لان كل يوم في العالم هناك ٣٠ مليون مواطن في العالم يستخدمون المسكنات.





وأشار خطورة قيام البعض فوق سن الأربعين باستخدام دواء الإسبرين بانتظام، دون حاجة أو ارشاد من طبيب، موضحا ان هناك خطورة من ذلك.

كما أكد خطورة استخدام المسكنات، أي كان طريقة تناولها، سواء عن طريق اللبوس أوالحقن أو الأقراص.

واستعرض الدكتور ياسر سمهان، أستاذ التخدير وعلاج الألم بمعهد تيودوربلهارس للأبحاث، أنواع المسكنات، وخطورتها، مشيرا الى ان اخطر تلك الأنواع، هي المتعلقة بآلام العضلات.