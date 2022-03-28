7.4 مليون جنيه مبيعات «الحديد والصلب للمناجم» خلال فبراير

أعلن مجلس إدارة شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، عن تحقيق إجمالي مبيعات خلال شهر فبراير الماضي بقيمة 7.41 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة اليوم الإثنين، أن مبيعات مناجم الواحات البحرية بلغت خلال يناير نحو 7.36 مليون جنيه، مضيفة أن قيمة مبيعات محاجر بني خالد- سمالوط سجلت نحو 43.7 ألف جنيه.

يشار إلى أن الحديد والصلب للمناجم هي شركة منقسمة عن شركة الحديد والصلب المصرية.

وحققت الحديد والصلب للمناجم والمحاجر صافي ربح قبل الضريبة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بقيمة 21.9 مليون جنيه "الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي".

كما حققت إيرادات بقيمة 55.7 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الحالي.

وفي يناير الماضي، وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساسًا للتصفية.

وكانت قد كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، عن العام الماضي، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 87.5 بالمائة، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة مصر، اليوم الأحد، أنها سجلت صافي ربح بلغ 174.55 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 93.07 مليون جنيه خلال 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة من العقود مع العملاء خلال العام الماضي إلى 1.7 مليار جنيه، مقابل 1.6 مليار جنيه خلال 2020.

وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال العام الماضي إلى 68.85 مليون جنيه، مقابل 52.37 مليون جنيه خلال 2020.

وحققت شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، عن أول 9 أشهر من العام الجاري، صافي ربح بلغ 164.21 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 12.9 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 1.37 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 1.18 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2020.

وعلى صعيد القوائم المنفردة، تحولت الشركة المستقلة إلى الربحية لتحقق 50.89 مليون جنيه أرباحًا منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2020، مقابل 2.4 مليون جنيه خسارة خلال نفس الفترة من العام الماضي.