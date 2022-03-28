مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة «الصوفية والأدب» ببيت السناري الأثري

تنظم مكتبة الاسكندرية ندوة مفتوحة للجمهور تحت عنوان: "الصوفية والأدب"، وذلك اليوم الاثنين الموافق 28 مارس، في تمام السادسة مساًء، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

وتتناول الندوة الصوفية في روايات نجيب محفوظ وتحديدًا رواية اللص والكلاب، من حيث التركيز على تاريخ الفكر المتصوف في العالم الإسلامي وتطوره وربطه بالرواية.

ويحاضر في الندوة الدكتورة ريم بسيوني؛ وهي كاتبة وروائية وأستاذة في الجامعة الامريكية، وحاصله على العديد من الجوائز والتكريمات مثل جائزة أحسن عمل مترجم في الولايات المتحدة الأمريكية عن روايتها "بائع الفستق"، وجائزة نجيب محفوظ للأدب من المجلس الأعلى للثقافة عن روايتها "أولاد الناس ثلاثية المماليك"، وصدر لها العديد من الأعمال الروائية مثل "الحب على الطريقة العربية"، و"الدكتورة هناء"، و"القطائع ثلاثية ابن طولون".

وتأتي هذه الندوة في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة، والاهتمام بالتاريخ والتراث، والمساعدة على تعزيز المشاركة، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكافة متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كافة المجالات.

كما تنظم مكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان "مواقع التراث الثقافي العالمي في دول شمال إفريقيا"، تُلقيها الدكتورة هند أحمد أبو شاهين، دكتوراه في الآثار اليونانية الرومانية، بجامعة الإسكندرية جامعة مونستر بألمانيا، وذلك الساعة الثانية مساء يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022، بقاعة الوفود بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

وتتناول المحاضرة مواقع التراث العالمي في دول شمال إفريقيا وبالأخص مصر وليبيا وتونس والجزائر، لما لهم من أهمية تاريخية، فهي حضارات عريقة لا يمكن اغفالها.

جدير بالذكر أن مواقع التراث العالمي هي معالم تقوم لجنة التراث العالمي في اليونسكو بترشيحها ليتم إدراجها ضمن برنامج مواقع التراث الدولية الذي تديره اليونسكو. هذه المعالم قد تكون طبيعية، كالغابات وسلاسل الجبال، وقد تكون من صنع الإنسان، كالبنايات والمدن، وقد تكون مختلطة.

انطلق هذا البرنامج عن طريق اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي خلال المؤتمر العام لليونسكو والذي عقد في 16 نوفمبر 1972. يهدف البرنامج إلى تصنيف وتسمية والحفاظ على المواقع ذات الأهمية الخاصة للجنس البشري، سواء كانت ثقافية أو طبيعية، ومن خلال هذه الاتفاقية تحصل المواقع المدرجة في هذا البرنامج على مساعدات مالية تحت شروط معينة.

