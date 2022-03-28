الإثنين 28 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إعدام 116 كيلو من «خيار البحر» المهدد بخطر الانقراض بالبحر الأحمر

خيار البحر
خيار البحر

قررت جهات التحقيق بالغردقة، إعدام 116 كيلو جرام من «خيار البحر» المهدد بخطر الانقراض والمحظور صيده، والذي تم ضبطه بحوزة أحد التجار بمدينة الغردقة، وتم تشكيل لجنة من عدة جهات للإشراف على عملية الإعدام.

وقررت جهات التحقيق حبس المتهم بالمتاجرة بحيوان «خيار البحر» المهدد بخطر الانقراض والمحظور صيده وذلك لمدة ٤ ايام على ذمة التحقيقات التي تجريها والتحفظ على المضبوطات وذلك بعد أن استمعت جهات التحقيق لأقوال وشهادة خبراء محميات البحر الأحمر حول أهمية خيار البحر للبيئة البحرية.

كانت شرطة البيئة بالبحر الأحمر ألقت القبض على أحد تجار حيوان خيار البحر المهدد بخطر الانقراض وبحوزته كمية كبيرة من حيوان «خيار البحر» المحظور صيده والمهدد بخطر الانقراض تزن ١١٦ كيلو جرام بالإضافة إلى عدد من اسطوانات الغوص.

وتبين من التحقيقات الأولية أن المتهم قام بجمع كميات كبيرة من خيار البحر المحظور صيده من جانب طبقا لقانون البيئة وقام بتجفيفها على سطح أحد المنازل وصلت معلومات لضباط شرطة البيئة بالواقعة وتم مداهمة المكان والعثور على كمية كبيرة من خيار البحر المجفف المعد للتهريب للخارج.

جهات التحقيق الغردقة خيار البحر المحظور صيده حبس المتهم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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