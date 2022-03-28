«عمال مصر»: مستعدون للانتخابات.. والجمعية العمومية قريبا

قال مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالي المراغي، والمنعقد مساء أمس الأحد، بمقر الاتحاد، على أن الاستعدادات جارية لعقد جمعية عمومية للاتحاد العام خلال الأيام القادمة، مخاطبًا النقابات العامة التي لم تعقد جمعياتها العمومية حتى الآن سرعة عقدها.

ويأتي ذلك استعدادًا للانتخابات العمالية دورة 2022-2026، والمقرر إجراؤها منتصف العام الجاري، موضحًا أن الاتحاد العام ونقاباته العامة ولجانه النقابية مستعدون للعملية الانتخابية طبقًا للائحة والقانون المنظم لها تنسيقا مع الجهة الإدارية المشرفة على الانتخابات والمتمثلة في وزارة القوى العاملة.

وقال الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر حسن شحاتة، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إن جدول أعمال مجلس الإدارة إحتوى أمس على "موضوعات تنظيمية"، "قرارات" ستُعرض على الجمعية العمومية بشأن تعديلات على لوائح ونظم خاصة بعلاقة "الإتحاد" بنقابته العامة، وبالمؤسسات الثقافية والاجتماعية والسياحية التابعة، وذلك بهدف الإستثمار الأمثل لموارد وممتلكات الاتحاد بما يعود بالنفع على التنظيم النقابي والعاملين فيه، ويمكنه بشكل أوسع على ممارسة نشاطته ودوره دفاعا عن حقوق عمال مصر المشروعة..

وأضاف الأمين العام، أن مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر دعا كافة النقابات العامة التابعة له إلى المزيد من التعاون والعمل المشترك من أجل النهوض بهذا التنظيم العمالي الأكثر تمثيلاُ للعمال، والذي يضم في عضويته ما يقرب من 4 ملايين عامل، ويدافع عن حقوق أكثر من 25 مليون عامل هي حجم قوة العمل في مصر.

ولفت إلى أن هؤلاء الملايين من العمال، وفي مقدمتهم اتحادتهم يتعهدون بالمزيد من العمل والإنتاج لمواجهة كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الداخل والخارج، مثمنين في الوقت ذاته كافة التوجيهات والقرارات الرئاسية، والحكومية والتي من شأنها توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية للملايين من عمال مصر، وتحقيق حياة كريمة لهم.