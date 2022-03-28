الإثنين 28 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«عمال مصر»: مستعدون للانتخابات.. والجمعية العمومية قريبا

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

قال مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالي المراغي، والمنعقد مساء أمس الأحد، بمقر الاتحاد، على أن الاستعدادات جارية لعقد جمعية عمومية للاتحاد العام خلال الأيام القادمة، مخاطبًا النقابات العامة التي لم تعقد جمعياتها العمومية حتى الآن سرعة عقدها.

ويأتي ذلك استعدادًا للانتخابات العمالية دورة 2022-2026، والمقرر إجراؤها منتصف العام الجاري، موضحًا أن الاتحاد العام ونقاباته العامة ولجانه النقابية مستعدون للعملية الانتخابية طبقًا للائحة والقانون المنظم لها تنسيقا مع الجهة الإدارية المشرفة على الانتخابات والمتمثلة في وزارة القوى العاملة.

وقال الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر حسن شحاتة، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إن جدول أعمال مجلس الإدارة إحتوى أمس على "موضوعات تنظيمية"، "قرارات" ستُعرض على الجمعية العمومية بشأن تعديلات على لوائح ونظم خاصة بعلاقة "الإتحاد" بنقابته العامة، وبالمؤسسات الثقافية والاجتماعية والسياحية التابعة، وذلك بهدف الإستثمار الأمثل لموارد وممتلكات الاتحاد بما يعود بالنفع على التنظيم النقابي والعاملين فيه، ويمكنه بشكل أوسع على ممارسة نشاطته ودوره دفاعا عن حقوق عمال مصر المشروعة..

وأضاف الأمين العام، أن مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر دعا كافة النقابات العامة التابعة له إلى المزيد من التعاون والعمل المشترك من أجل النهوض بهذا  التنظيم العمالي الأكثر تمثيلاُ للعمال، والذي يضم في عضويته ما يقرب من 4 ملايين عامل، ويدافع عن حقوق أكثر من 25 مليون عامل هي حجم قوة العمل في مصر.

ولفت إلى أن  هؤلاء الملايين من العمال، وفي مقدمتهم اتحادتهم يتعهدون بالمزيد من العمل والإنتاج لمواجهة كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الداخل والخارج، مثمنين في الوقت ذاته كافة التوجيهات والقرارات الرئاسية، والحكومية والتي من شأنها توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية للملايين من عمال مصر، وتحقيق حياة كريمة لهم.

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر انتخابات جمعية عمومية جبالي المراغي اجتماع

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع «المدرس المصرى»

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر.. فائدة شهادة 18%

الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة.. والربيع سيشهد تقلبات جوية حادة

موعد صرف المعاشات شهر أبريل 2022 وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

سعر طن الحديد فى الأسواق المصرية اليوم الإثنين 28-3-2022

تصل لـ40 درجة.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة 4 أيام

انخفاض سعر الدولار فى مصر اليوم الإثنين 28-3-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بوتين ينتظر خلط الأوراق.. والناتو يزحزح ثوابت السياسة الأمريكية

علي سعدة

الشهر الفضيل

محمد العسيري

الحرب مش نزلة برد

رشا عبدالمنعم

«عز» كان هنا

ماجد حبته

هزيمة كاريكاتيرية فرنسية

عبدالوهاب داود

المواجهة بالموسيقى.. حلم يحيى خليل الذى يستحق المغامرة

محمد عبدالعزيز

طلات إعلامية فى غاية التوفيق

وجيه أمين عبدالعزيز

وداعًا رجائى عطية

صور

تدريب المنتخب الأخير فى مصر قبل السفر للسنغال

جنازة نقيب المحامين

جنازة أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بكوفيد

بحضور شكرى.. إسرائيل تقيم مأدبة عشاء لوزراء خارجية «الاجتماع السداسى»

مقتل وإصابة مستوطنين في حادث إطلاق نار شمال فلسطين