وزيرة التعاون الدولي تبدأ زيارة الإمارات العربية المتحدة

بدأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في عدد من الفعاليات ضمن جهود الحكومة لتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف، والثنائيين ودعم رؤية الدولة التنموية 2030.

ومن المقرر أن تشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في عدد من الفعاليات الدولية رفيعة المستوى، من بينها منتدى المرأة في الحكومة ضمن فعاليات قمة الحكومات بدبي، إلى جانب عدد من المسئولين رفيعي المستوى.

كما تشارك وزيرة التعاون الدولي، في جلسة رفيعة المستوى ضمن أسبوع المناخ الإقليمي الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في دبي في الفترة من 28 إلى 31 مارس، بهدف استكشاف سبل تعزيز العمل المناخي ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية على المنطقة وكيفية الانتقال إلى اقتصاد بدون انبعاثات ضارة، بمشاركة ممثلي الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأطراف ذات الصلة كافة.

وتتحدث وزيرة التعاون الدولي، حول نتائج مؤتمر الأطراف في اتفاقية الامم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية بجلاسجو COP26، ورئاسة مصر للدورة السابعة والعشرين من المؤتمر، خلال جلسة وزارية برئاسة مشتركة من السيدة مريم بنت محمد سعيد، وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، والسيدة بارتيسيا إسبينوزا، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وتشارك وزيرة التعاون الدولي، في الحدث الذي تنظمه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي UNFCCC، وبمشاركة عدد من ممثلي شركاء التنمية، حول كيفية سد الفجوات المعرفية لجهود التكيف مع التغيرات المناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال الزراعة الذكية والحلول التي تراعي التوازن البيئي، كما تشارك وزيرة التعاون الدولي في حلقة نقاشية حول فرص تمويل التحول الأخضر في قارة أفريقيا.