أظهر فحص إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بكوفيد-19، وفق ما أعلن مكتبه اليوم الإثنين، غداة لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في القدس على هامش اجتماع غير مسبوق مع وزراء خارجية الدول العربية التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل.



وأفاد مكتب بينيت في بيان أن "رئيس الوزراء بحال جيدة ويواصل برنامج عمله كما هو مقرر من منزله.

وعقد أمس اجتماع وزراء الخارجية في فندق فخم بمزرعة “سديه بوكير” جنوب إسرائيل حيث تقاعد ودفن الأب المؤسس للبلاد وأول رئيس وزراء لإسرائيل ديفيد بن جوريون، وتمثل “سديه بوكير” بديلًا غير مثير للجدل للقدس التي تعتبرها إسرائيل عاصمتها وهو وضع لا يحظى باعتراف معظم الدول في ظل عدم التوصل إلى حل للمطالب الفلسطينية بشأن المدينة.