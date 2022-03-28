«آراب نيوز»: الحكومة المصرية تحرص على تخفيف العبء عن المواطنين الأكثر احتياجًا

قالت صحيفة "آراب نيوز"، إن تقدم مصر بطلب رسمي إلى صندوق النقد الدولي للاتفاق حول تفاصيل برنامج تعاون جديد، يؤكد حرصها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الوضع الاقتصادي بالبلاد والتعامل بمرونة مع التحديات العالمية غير المسبوقة وتخفيف العبء عن المواطنين الأكثر احتياجا.

وأبرزت الصحيفة تصريحات محمد معيط وزير المالية هذا الأسبوع والتي أكد فيها أن محادثات الحكومة وصندوق النقد للتشاور حول برنامج جديد جاء بهدف الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية الشاملة، والحفاظ على قدرة الاقتصاد المصري على الصمود فى مواجهة الصدمات الخارجية، والتداعيات المحتملة في حالة استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.

ونقلت الصحيفة عن وزير المالية محمد المعيط قوله "إن البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولى لا يتضمن أي أعباء إضافية على المواطنين، وإنما يستهدف الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى، واستدامة معدلات النمو الإيجابي الغنى بالوظائف، والحفاظ على مسار متراجع لمعدلات العجز والدين للناتج المحلى الإجمالي".

وأوضحت أن تحقيق تلك الأهداف يأتي من خلال توفير فرص أكبر للقطاع الخاص فى عملية التنمية، مشيرة إلى أن ذلك سوف يؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادى بشكل عام.

ولفتت إلى تأكيد الحكومة أنها تتابع عن كثب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأسعار العالمية وسلاسل التوريد والإمداد التي تتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا بشكل كبير ومتسارع، مضيفة أنه في ضوء ذلك، تحرص الدولة المصرية على للتعامل بشكل إيجابي ومرن مع هذه التحديات العالمية غير المسبوقة، وتخفيف العبء عن المواطنين والقطاعات الأكثر احتياجًا.

وفي ضوء التطورات العالمية الراهنة، تقدمت مصر مؤخراً بطلب إلى صندوق النقد الدولي لبدء المشاورات بين الطرفين بخصوص برنامج جديد، يهدف إلى مساندة الدولة المصرية في خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل.