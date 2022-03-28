الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس كوريا الجنوبية المُنتخب يؤكد ضرورة تطوير علاقات بلاده مع اليابان

يون سيوك يول
يون سيوك يول

أكد الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سيوك- يول، ضرورة تطوير علاقات بلاده مع اليابان، معربًا عن اعتقاده بأن العلاقات مع اليابان ستتحسن إذا انتهجت الدولتان نهجا موجها نحو المستقبل للتعامل مع القضايا الصعبة.

جاء ذلك خلال لقاء يون اليوم الإثنين، مع السفير الياباني لدى سول كويتشي أيبوشي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية “يونهاب”.

وقال يون، إن "التواصل هو مفتاح حل الخلافات وأن العلاقات الكورية اليابانية يجب أن تتطور بطريقة موجهة نحو المستقبل وأن تعاد عاجلا لتصبح علاقة جيدة كالسابق، وأعتقد أن الجانبين عليهما بذل الكثير من الجهود".

وكان يون، قد أجرى مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا محادثة هاتفية في 11 مارس الجاري، بعد يومين من انتخابه، أكد خلالها أهمية حل القضايا العالقة بين البلدين بطريقة عقلانية بما يتماشى مع مصالحهما المشتركة.

و أعرب عن أمله في أن تعزز كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان التنسيق بشأن قضايا شبه الجزيرة الكورية بمجرد أن يتولى منصبه رسميا.

سول كوريا الجنوبية اليابان

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