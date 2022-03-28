ممثل العمال في مجلس الشيوخ يشيد بقرار عودة موائد الرحمن في رمضان

أشاد النائب خالد عيش ممثل العمال في مجلس الشيوخ، نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، بقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية في اجتماعها أمس الأحد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعودة موائد الرحمن في شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات والقرارات، بشأن تخفيف عدد من القيود السابق إقرارها فيما يخص مواجهة فيروس "كورونا"، وفي مقدمتها أيضًا السماح بفتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد، وكذا أداء درس العصر، وخاطرة التراويح، بالمساجد الكبرى خلال الشهر الكريم.

وقال “عيش” في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إنه ومنذ أيام تقدم بخطاب رسمي إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي جاء فيه :"رئيس مجلس الوزراء، استكمالاً لقرارات وتوجيهاتكم لاستقبال شهر رمضان الكريم، بعودة "الشوادر"، وبفتح المزيد من منافذ توفير السلع المدعمة للمواطنين لمواجهة الغلاء، وعودة الحياة الى طبيعتها في هذا الشهر الكريم من صلاة تراويح وغيرها، نتمنى منكم اتخاذ قرارات مباشرة بعودة "موائد الرحمن" مرة أخرى، وذلك تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان المعظم."

وجاء في الخطاب أيضًا: "رئيس مجلس الوزراء، إن قراركم بهذا الشأن وتحقيق أمنيتنا هذه، سوف يحمل دلالات، ومواقع طيبة لدى غالبية الشعب المصري العظيم، لما تحمله "موائد الرحمن" من تاريخ طويل من المودة والرحمة والأخوة والتآخي بين الناس خاصة البسطاء منهم، كما أنها تخلق نوعًا من التواصل الروحاني بين الأغنياء والفقراء، وتحقق نوعًا من أنواع الدعم لعدد من الأسر المصرية البسيطة".

وأضاف الخطاب: "رئيس الوزراء، نشهد لكم بالوطنية والحكمة، وإدارة الحكومة بشكل ممتاز في التحديات الداخلية والخارجية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فلا يغيب عن أي مواطن قراراتكم الحكيمة من أجل حياة كريمة لكل مواطن، وإن استكمال ذلك بعودة "موائد الرحمن" سوف يكون له واقع طيب على شعبنا العظيم، في هذا الشهر الكريم".