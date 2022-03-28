سعر طن الحديد فى الأسواق المصرية اليوم الإثنين 28-3-2022

حالة من الانتظار والترقب شهدها التجار والمواطنون لمعرفة أسعار الحديد المسلح في الأسواق في نهاية شهر مارس، حيث شهدت أسواق الحديد ارتفاعا في الأسعار، مع وجود نقص في الكميات المعروضة بالأسواق المصرية، ووجود شكاوى من بعض المواطنين بسبب ارتفاع السعر بالأسواق المصرية، للمستهلك النهائي في الفترة الأخيرة.

تعرض “الدستور” خدمة معرفة سعر الحديد، اليوم الإثنين الموافق 28 مارس 2022، وذلك بالتزامن مع إعلان بعض شركات الحديد المسلح عن سعر طن الحديد في الأسواق، وذلك بعدما شهد سعر الحديد ارتفاعا في الأيام الماضية.

سعر طن الحديد اليوم في الأسواق المصرية الإثنين 28- 3- 2022

- سعر طن "حديد عز" 19000 جنيه للطن الواحد.

- سعر طن "حديد بشاي" 19000 جنيه لكل طن.

- بلغ سعر طن "حديد المصريين" 18650 جنيها للطن الواحد.

- بلغ سعر طن "حديد العشري" 18600 جنيه للطن الواحد.

- وصل سعر طن "حديد المراكبي" 18350 جنيها للطن.

- بلغ سعر "حديد عطيه" 18100 جنيه للطن الواحد.

- بلغ سعر "حديد العتال" 18000 جنيه لكل طن.

- وصل سعر "حديد سرحان" 18200 جنيه للطن الواحد.

أسباب ارتفاع سعد طن الحديد في الأسواق اليوم الإثنين



وتوجد عدة أسباب رئيسية السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الحديد بالأسواق المصرية والمصانع، وتتعلق بسعر الدولار، وكذلك ارتفاع في سعر المواد الخام، وكذلك وجود قلة بالمنتج المستورد.

وشهد عدد كبير من الأسواق المحلية عدم وجود استقرار في الوضع الحالي لسوق الحديد، مما أثر على أسعار مواد البناء بجميع المصانع، وخاصة أسعار الحديد في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، خلال تلك الفترة الماضية، وذلك بسبب استغلال بعض المواطنين والتجار أزمة تحريك السعر في عدد كبير من السلع الغذائية.