مسؤولة أوكرانية: حرائق غابات قرب محطة تشيرنوبل

قالت مسؤولة أوكرانية إن حرائق غابات، اندلعت حول محطة تشيرنوبل للطاقة النووية بسبب الأعمال العدائية، باتت تغطي أكثر من 10 آلاف هكتار.

وقالت أمينة المظالم الأوكرانية ليودميلا دينيسوفا في منشور على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) "لقد سجلنا 31 حريقا، مما تسبب في زيادة مستوى التلوث الإشعاعي في الهواء".

وأضافت دينيسوفا أن رجال الإطفاء الأوكرانيين غير قادرين على الوصول إلى المنطقة التي تسيطر عليها القوات الروسية.

وتعرضت محطة تشيرنوبل النووية، الواقعة على بعد حوالي 110 كم شمال كييف، لأحد أسوأ الحوادث النووية في تاريخ البشرية في 26 أبريل 1986.

وكان مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك قد أعلن في 24 فبراير سيطرة القوات الروسية على محطة تشيرنوبل للطاقة النووية.