بعد الترشح 10 مرات.. ويل سميث يحصل على أول أوسكار

حصل النجم العالمي ويل سميث على جائزة أفضل ممثل، في حفل توزيع حوائز الأوسكار 2022، عن دوره فيلم «الملك ريتشارد».

وقال النجم الأسمر فور وصوله على السجادة الحمراء، إن مشاركته اليوم ليس المهم حولها الحصول على جائزة أفضل ممثل التي يترشح لها عن فيلم king Richard، ولكن المهم هو وصول الثنائي فينوس وسيرينا ويليامز، اللتان يتناول قصتهما الفيلم إلى الأوسكار، وفقا لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وترشح ويل سميث البالغ من العمر 53 عاما، 10 مرات إلى جوائز الأوسكار، ولكنه أول مرة يحصل على الجائزة.

وهو ممثل أمريكي، ورابر، ومنتج أفلام، ومنتج أغاني، وكاتب ولد في 25 سبتمبر 1968، استمتع بالنجاح في التلفزيون والأفلام والأغاني، وفي عام 2007، وصفته مجلة نيوزويك بأنه أكثر الممثلين تأثيرا في هوليوود، تم ترشيحه لأربع جوائز غولدن غلوب، ولجائزتي أوسكار، وحصل علي أربع جوائز غرامي.

جائزة أفضل مخرج

ونالت المخرجة لجين كامبيون، الإثنين، جائزة أفضل إخراج لفيلم قوة الكلب، وهو فيلم درامي تدور أحداثه حول شقيقين يعيشان في مزرعة عائلية كبيرة في مونتانا، وسرعان ما تتدهور العلاقة بينهما فينقلبا ضد بعضهما البعض

وقالت كامبيون خلال حصولها على الجائزة:" "شكرًا لك، الأكاديمية ، إنه شرف مدى الحياة.

كما حصلت أغنية No Time to Die، على جائزة أفضل موسيقى لأغنية الأصلية.

يتناول قصة صبي صغير يعيش رفقة عائلته من الطبقة العاملة، وذلك خلال حقبة الستينات المضطربة في أيرلندا الشمالية.

وقال السير كينيث براناه، مؤلف الفيلم:" لن ننسى أبدًا كل أولئك الذين فقدوا في القصة الإنسانية المفجعة والحميمة لمدينة بلفاست المذهلة في جزيرة أيرلندا الرائعة".

أفضل سيناريو مقتبس

فيما حاز فيلم كودا، على جائزة الأوسكار لأفضل سيناريو مقتبس، و‏هو فيلم كوميديا دراما من تأليف وإخراج سيان هيدر، وبطولة إميليا جونز، وأوخينيو ديربيز، ومارلي ماتلن.

أفضل تصميم أزياء

فيما ذهبت جائزة الأوسكار 2022، لأفضل تصميم أزياء إلى فيلم كرويلا، ودور أحداثه في السبعينيات بلندن حول قصة حياة كورلا دي فيل السابقة وطفولتها قبل أن تتحول إلى السيدة الشريرة.

أفضل فيلم قصير بث مباشر

وحاز فيلم الوداع الطويل، على جائزة اوسكار لأفضل فيلم يرصد أحداث واقعية ومباشرة.

فيما حصل فيلم DRIVE MY CARk UGN جائزة أفضل فيلم روائي طويل دولي، ويروي الفيلم المقتبس من ثلاث روايات ضمن سلسلة «من ويذاوت ويمن» (رجال بلا نساء) للكاتب هاروكي موراكامي، قصة ممثل ومخرج مسرحي يتخبط جراء وفاة زوجته.

وكان فاز تروي كوتسور بجائزة أوسكار 2022 أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "CODA"، ليصبح ثاني ممثل أصم يفوز بجائزة الأوسكار.

جائزة أفضل فيلم أنيميشن« قصير-طويل»

فيما ذهبت جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير إلى TheWindshieldWiper، بينما حاز فيلم الانيميشن Encanto - الفائز، بجائزة الأوسكار 2022 لأفضل فيلم طويل للرسوم المتحركة، والذي تدور أحداثه حول عائلة سحرية في جبال كولومبيا.

وعبر القائمون على الفيلم عن سعادتهم بالجائزة، وقالت ستيفاني بياتريز بطلة الفيلم:" أنا فخورة جدًا بأن أكون جزءًا من فيلم يضع شخصيات جميلة ومتنوعة في المقدمة وفي المنتصف، وأن الناس في كل مكان يرون أنفسهم في الفيلم".