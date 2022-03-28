الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ريز أحمد.. أول مسلم يحصل فيلمه جائزة بالأوسكار

ريز أحمد
ريز أحمد

سجلت الأكاديمية، اليوم، رقما قياسيا جديدا، بمنح جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير إلى  THE LONG GODBYE، والذي يلعب بطولته الممثل البريطاني ريز أحمد، إذ يعد أول ممثل مسلم يحصل فيلمه على جائزة بالأوسكار.

كما يعد أحمد، أول ممثل مسلم تم ترشيحه إلى جائزة أفضل ممثل فيلم قصير يحمل الديانة المسلمة، وفي السياق منحت الأكاديمية جائزة أفضل ممثل مساعد اليوم إلى فنان أصم، وهي للمرة الثانية في تاريخها، فيما يترشح الممثل صاحب البشرة السمراء النجم العالمي ويل سميث للحصول على جائزة أفضل ممثل لفيلم روائي طويل.

من هو ريز احمد؟

أنشأ الممثل البريطاني ريز أحمد صندوقاً للمساعدة في وقف تقديم "صورة سامة عن المسلمين" في الأفلام.

تأتي هذه الخطوة بعدما كشفت إحدى الدراسات أن المسلمين نادراً ما يظهرون على الشاشة، وأنهم إن ظهروا، فتكون صورتهم سلبية.

وكان أحمد أول مسلم يرشح لجائزة أفضل ممثل في الأوسكار، هذه السنة، عن فيلمه “صوت المعدن”، وقال أحمد "لم يعد بالإمكان تجاهل سوء تمثيل المسلمين".

وأضاف الممثل في شريط نشر على الإنترنت أن ترشيحه التاريخي للأوسكار، منحه شعوراً مختلطاً، فيه شيء من المرارة.

وتحدث ريز فى مقابلة مع BBC، عن شعوره بأنه صنع التاريخ، بعدما تم ترشيحه عن دوره فى فيلم "Sound of Metal" الذى يحكى قصة روبن، عازف طبول الروك أند رول والمدمن المتعافى الذى أصبحت حياته متدهورة عندما فقد سمعه.

وبدأت فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 94، حيث حضر عدد من النجوم واللافت للنظر هو سيطرة اللون الأسود على أغلب الفساتين حتى الآن، وهو الحفل الذي يحييه عدد من النجوم والنجمات ممن ومنهم المغنية الأمريكية ريبا ماكنتاير والأمريكية بيلي إيليش والكولومبي سيباستيان ياترا، وأيضا النجمة العالمية بيونسيه.
 

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