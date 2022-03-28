جوائز أوسكار 2022.. «بلفاست» أفضل سيناريو أصلى و«كودا» فى فئة الاقتباس

ذهبت جائزة الأوسكار 2022 لأفضل كتابة في سيناريو أصلي إلى فيلم "بلفاست"، والذي يتناول قصة صبي صغير يعيش رفقة عائلته من الطبقة العاملة، وذلك خلال حقبة الستينات المضطربة في أيرلندا الشمالية.

وقال السير كينيث براناه، مؤلف الفيلم:" لن ننسى أبدًا كل أولئك الذين فقدوا في القصة الإنسانية المفجعة والحميمة لمدينة بلفاست المذهلة في جزيرة أيرلندا الرائعة".

أفضل سيناريو مقتبس

فيما حاز فيلم كودا، على جائزة الأوسكار لأفضل سيناريو مقتبس، و‏هو فيلم كوميديا دراما من تأليف وإخراج سيان هيدر، وبطولة إميليا جونز، وأوخينيو ديربيز، ومارلي ماتلن.

أفضل تصميم أزياء

فيما ذهبت جائزة الأوسكار 2022، لأفضل تصميم أزياء إلى فيلم كرويلا، ودور أحداثه في السبعينيات بلندن حول قصة حياة كورلا دي فيل السابقة وطفولتها قبل أن تتحول إلى السيدة الشريرة.

أفضل فيلم قصير بث مباشر

وحاز فيلم الوداع الطويل، على جائزة اوسكار لأفضل فيلم يرصد أحداث واقعية ومباشرة.

فيما حصل فيلم DRIVE MY CARk UGN جائزة أفضل فيلم روائي طويل دولي، ويروي الفيلم المقتبس من ثلاث روايات ضمن سلسلة «من ويذاوت ويمن» (رجال بلا نساء) للكاتب هاروكي موراكامي، قصة ممثل ومخرج مسرحي يتخبط جراء وفاة زوجته.

وكان فاز تروي كوتسور بجائزة أوسكار 2022 أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "CODA"، ليصبح ثاني ممثل أصم يفوز بجائزة الأوسكار.

جائزة أفضل فيلم أنيميشن« قصير-طويل»

فيما ذهبت جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير إلى TheWindshieldWiper، بينما حاز فيلم الانيميشن Encanto - الفائز، بجائزة الأوسكار 2022 لأفضل فيلم طويل للرسوم المتحركة، والذي تدور أحداثه حول عائلة سحرية في جبال كولومبيا.

وعبر القائمون على الفيلم عن سعادتهم بالجائزة، وقالت ستيفاني بياتريز بطلة الفيلم:" أنا فخورة جدًا بأن أكون جزءًا من فيلم يضع شخصيات جميلة ومتنوعة في المقدمة وفي المنتصف، وأن الناس في كل مكان يرون أنفسهم في الفيلم".

جائزة الفيلم الوثائقي القصير

فيما فاز فيلم ملكة لاعبة السلة عن قصة اللاعبة الراحلة لوسيا هاريس، مساء الأحد، بجائزة الأوسكار عن الفيلم الوثائقي القصير.