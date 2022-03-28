عبد اللهيان: من الممكن التوصل لاتفاق إن تحلت واشنطن بالواقعية

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إنه إذا تحلت الولايات المتحدة بالواقعية فمن الممكن إحياء الاتفاق النووي مع طهران.

وأكد عبد اللهيان أن "القانون الذي سنه البرلمان الإيراني حول اعتبار قوات القيادة المركزية الأمريكية إرهابيين ما زال ساري المفعول".

وقال: "إثارة الضجيج الإعلامي وتشغيل الماكينة الدعائية الإعلامية الأمريكية الصهيونية لن يجدي نفعا للأمريكيين في مفاوضات فيينا بل يجب على الأمريكيين أن يثبتوا عمليا ادعاءاتهم بصدق نواياهم".

وتابع: "رغم هذه الألاعيب الإعلامية القديمة والتي يفتعلها اللوبي الصهيوني فإننا نشهد إجماعا منقطع النظير بين الشعب والمسؤولين الإيرانيين حول موضوع المفاوضات الجارية لرفع الحظر الظالم وصون الحقوق النووية السلمية لإيران".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 67 حالة وفاة و 1123 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد وصل إلى سبعة ملايين و144 ألف حالة.

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد قد ارتفع إلى 139802 وفاة.

وذكرت أن عدد المتعافين وصل إلى ستة ملايين و 837 ألف حالة، وفقا وفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وتشهد إيران تراجعا لافتا في أعداد إصابات كورونا، بعدما كانت سجلت ارتفاعات قياسية في ذروة انتشار المتحور أوميكرون.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.