الإثنين 28 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مدرسة أمريكية تقدم هدية غير عادية لمتحف قدامى المحاربين

قدامى المحاربين
قدامى المحاربين

قدمت مدرسة أمريكية في ولاية ألاباما هدية غير عادية لأحد متاحف قدامى المحاربين، عبارة عن صاروخ وقاذفة طليا بالألوان الأحمر والأبيض والأزرق.

والهدية هي صاروخ أرض- أرض استراتيجي من طراز "إم جي إم- 52 لانس"، كان قادرا في يوم من الأيام على حمل رؤوس نووية أو تقليدية قبل أن يتم تعطيله في نهاية الحرب الباردة، بالإضافة إلى قاذفة صواريخ من طراز "إم 752".

ووفقا لصحيفة "ذا نيوز كوريير" المحلية، كانت المدرسة قد حصلت بدورها على الصاروخ والقاذفة كهدية لبرنامج تدريب ضباط الاحتياط في سبعينيات القرن الماضي.

وبمساعدة إحدى شركات القطر، تم نقل الأسلحة الأثرية مؤخرا إلى المتحف.

وقالت مديرة المتحف ساندرا طومسون، إن المقتنيات الجديدة "تضيف إلى مجموعتنا، وتسمح للزوار برؤية ما جاء قبل التكنولوجيا التي لدينا اليوم".

محلية التكنولوجيا امريكية تكنولوجيا تدريب نووية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع «المدرس المصرى»

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر.. فائدة شهادة 18%

بإطلالة جريئة.. كريستين ستيوارت تخالف القواعد فى حفل الأوسكار

موعد صرف المعاشات شهر أبريل 2022 وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

ننشر أقوال والد المجنى عليها داخل مصحة إدمان شبرامنت

تصل لـ40 درجة.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة 4 أيام

الحكومة تمد مواعيد عمل المحال والمطاعم والمقاهى حتى 2 صباحا خلال شهر رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بوتين ينتظر خلط الأوراق.. والناتو يزحزح ثوابت السياسة الأمريكية

علي سعدة

الشهر الفضيل

محمد العسيري

الحرب مش نزلة برد

رشا عبدالمنعم

«عز» كان هنا

ماجد حبته

هزيمة كاريكاتيرية فرنسية

عبدالوهاب داود

المواجهة بالموسيقى.. حلم يحيى خليل الذى يستحق المغامرة

محمد عبدالعزيز

طلات إعلامية فى غاية التوفيق

وجيه أمين عبدالعزيز

وداعًا رجائى عطية

صور

تدريب المنتخب الأخير فى مصر قبل السفر للسنغال

جنازة نقيب المحامين

جنازة أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

بحضور شكرى.. إسرائيل تقيم مأدبة عشاء لوزراء خارجية «الاجتماع السداسى»

مقتل وإصابة مستوطنين في حادث إطلاق نار شمال فلسطين

سامح شكرى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى فى إطار «الاجتماع السداسى»