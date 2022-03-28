فنان أصم يحصل على جائزة للمرة الثانية في تاريخ الأوسكار (فيديو)

فاز تروي كوتسور بجائزة أوسكار 2022 أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم “CODA”، ليصبح ثاني ممثل أصم يفوز بجائزة الأوسكار.

جائزة أفضل فيلم أنيميشن« قصير-طويل»

فيما ذهبت جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير إلى TheWindshieldWiper . بينما حاز فيلم الانيميشن Encanto - الفائز، بجائزة الأوسكار 2022 لأفضل فيلم طويل للرسوم المتحركة، والذي تدور أحداثه حول عائلة سحرية في جبال كولومبيا.

وعبر القائمون على الفيلم عن سعادتهم بالجائزة، وقالت ستيفاني بياتريز بطلة الفيلم:" أنا فخورة جدًا بأن أكون جزءًا من فيلم يضع شخصيات جميلة ومتنوعة في المقدمة وفي المنتصف - وأن الناس في كل مكان يرون أنفسهم في الفيلم".

جائزة الفيلم الوثائقي القصير

فيما فاز فيلم ملكة لاعبة السلة عن قصة اللاعبة الراحلة لوسيا هاريس، مساء الأحد بجائزة الأوسكار عن الفيلم الوثائقي القصير.

يأتي ذلك بعد حوالي شهرين من وفاة هاريس ، التي سجلت أول سلة في تاريخ كرة السلة للسيدات في الألعاب الأولمبية وكانت أول امرأة يتم صياغتها رسميًا من قبل فريق الدوري الاميركي للمحترفين.

جائزة أفضل ممثل مساعد

وفازت الممثلة أريانا ديبوز بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم West Side Story.

وقالت أريانا فور تسلمها الجائزة: “إلى أي شخص تساءل عن هويتك أبدًا - أبدًا ، دائمًا - أو تجد نفسك تعيش في المساحات الرمادية ، أعدك بهذا: يوجد بالفعل مكان لـ نحلم”.

فيما فازت ملحمة الخيال العلمي "ديون" DUNE للمخرج دنيس فيلنوف بأربع جوائز أكاديمية ، الصورة، والموسيقى، الأداء الصوتي.

وتابعت" أريد أن أعيش في أمريكا لأنه، حتى في هذا العالم المرهق الذي نعيش فيه تتحقق الأحلام. "

وبذلك يكون حصل على جوائز الأوسكار امرأة سمراء، وفنان أصم، مما يعد تغيير في ايدولوجية ادارة الاوسكار بعد اتهامات بالعنصرية، كما ان من بين المرشحين الفنان الاسمر ويل سميث الذي تم ترشيحه عشر سنوات، ولكنه لم يحصل على اي أوسكار حتى الآن.