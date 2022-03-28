الإثنين 28 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وصول بعثة منتخب مصر إلى العاصمة السنغالية داكار

وصول بعثة المنتخب
وصول بعثة المنتخب إلى االسنغال

وصلت بعثة منتخب مصر الوطنى، إلى العاصمة السنغالية داكار، استعدادا لخوض المواجهة الحاسمة للتأهل إلى كأس العالم 2022 فى قطر.
 

واستغرقت رحلة المنتخب إلى داكار حوالى 8 ساعات، حيث انطلقت من مطار القاهرة الدولى الساعة الـ 6 مساء بتوقيت القاهرة، ووصلت إلى السنغال الساعة الثانية صباح اليوم.

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وصول بعثة المنتخب إلى االسنغال

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “وصلت بسلامة الله ، بعثة المنتخب الوطنى إلى العاصمة السنغالية داكار عقب رحلة طيران استغرقت حوالى 8 ساعات، استعدادا لخوض مباراة الثلاثاء المقبل في إياب المرحلة الفاصلة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022”.

 

وتابع: “وفاز منتخب مصر على نظيره السنغالى في جولة الذهاب التي أقيمت بإستاد القاهرة مساء الجمعة الماضى، بهدف نظيف”.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مواجهة صعبة أمام السنغال من أجل حسم بطاقة التأهل لـ مونديال قطر 2022 فى السابعة مساء غد الثلاثاء، بتوقيت القاهرة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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وصول بعثة منتخب مصر إلى العاصمة السنغالية داكار

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