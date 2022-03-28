الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زيلينسكى: مطالبنا فى المفاوضات مع روسيا «لم تتغير»

زيلينسكي
زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني إن أولويات بلاده في المفاوضات مع روسيا "لم تتغير"، وهي "السيادة والسلامة الإقليمية والضمانات الأمنية".

 

وقال فلاديمير زيلينسكي في تسجيل فيديو نشره على حسابه في تيليجرام يوم الإثنين: "أمامنا جولة جديدة من المفاوضات، لأننا نتطلع إلى السلام. حقًا، بدون مماطلة. 

 

وأضاف: كما أبلغوني، هناك فرصة وحاجة لعقد اجتماع مباشر بالفعل على أراضي تركيا. هذا ليس سيئًا. سننتظر النتيجة. أولوياتنا معروفة. سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها لا شك فيها. الضمانات الأمنية الفعالة لدولتنا إلزامية. هدفنا واضح أيضًا - السلام والاستعادة السريعة للحياة الطبيعية".

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زيلينسكى: مطالبنا فى المفاوضات مع روسيا «لم تتغير»

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