أوسكار 2022.. وثائقى لأسطورة السلة الراحلة لوسيا هاريس يحصد جائزة الفيلم القصير

فازت فيلم ملكة لاعبة السلة عن قصة اللاعبة الراحلة لوسيا هاريس، مساء الأحد بجائزة الأوسكار عن الفيلم الوثائقي القصير.

يأتي ذلك بعد حوالي شهرين من وفاة هاريس ، التي سجلت أول سلة في تاريخ كرة السلة للسيدات في الألعاب الأولمبية وكانت أول امرأة يتم صياغتها رسميًا من قبل فريق الدوري الاميركي للمحترفين.

أخرج بن براودفوت الفيلم القصير ، الذي علم حتى بعض عشاق كرة السلة المتحمسين عن قصة الرائد.

وقالت براودفوت في حفل توزيع الجوائز في لوس أنجلوس: "إذا كان هناك أي شخص يشك في وجود جمهور للرياضيات ويسأل عما إذا كانت قصصهن ذات قيمة أو مسلية أو مهمة ... فليكن الحل لجائزة الأوسكار".

فيما فازت ملحمة الخيال العلمي "ديون" للمخرج دنيس فيلنوف بأربع جوائز أكاديمية ، حتى لو لم يبدأ البث بعد.

وبدأ حفل توزيع جوائز الأوسكار رقم 94 يوم الأحد بعيدًا عن الكاميرا ، حيث تم توزيع الجوائز الثمانية الأولى في الليلة على مسرح دولبي قبل بدء البث التلفزيوني ABC ، ​​بدءًا من الساعة 8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وفقا لوكالة اسوشيتد برس.

كان Dolby ممتلئًا إلى حد كبير في الوقت المناسب للعرض التمهيدي في الساعة 7 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ، والذي أطلق عليه الأكاديمية اسم "الساعة الذهبية". أعلن المقدمان Jason Momoa و Josh Brolin عن الفائزين ، وسيتم تعديل خطبهم في البث.

فيما بدأ عدد كبير من نجوم هوليوود الوصول إلى السجادة الحمراء لجوائز حفل الأوسكار 2022، يوم الأحد استعدادا للاحتفال بجوائز العام، في حفل خال من القيود الوبائية العام الماضي.

وفي أول لقاءات السجادة الحمراء، قال النجم الأسمر ويل سميث، إن مشاركته اليوم ليس المهم حولها الحصول على جائزة افضل ممثل التي يترشح لها عن فيلم king Richard، ولكم المهم هو وصول الثنائي فينوس وسيرينا ويليامز، اللتان يتناول قصتهما الفيلم إلى الأوسكار، وفقا لوكالة اسوشيتد برس الأمريكية.