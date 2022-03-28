الإثنين 28 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن يتراجع عن تصريحاته السابقة: لم أدع لتغيير السلطة فى روسيا

بايدن
بايدن

تراجع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تصريحاته السابقة التي أدلى بها في وارسو، وقال إنه لم يدع إلى تغيير السلطة في روسيا.

 

وأجاب بايدن للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان قد دعا إلى تغيير السلطة في روسيا: "لا".

 

وقال بايدن خلال زيارته إلى وارسو عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "هذا الرجل لا يمكنه البقاء في السلطة".

 

وأكد البيت الأبيض لاحقا أن الرئيس الأمريكي لم يدعو إلى تغيير السلطة في روسيا.

 

وأكد دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للكرملين أنه ليس للرئيس الأمريكي جو بايدن أن يقرر من يكون في السلطة بروسيا، وأن الروس وحدهم من يختارون رئيسهم.

 

وعلى صعيد آخر ،  كشف استطلاع للرأي  عن أن سبعة من كل عشرة أمريكيين لديهم ثقة ضئيلة للغاية أو بعض الثقة فقط في تعامل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الحرب في أوكرانيا.


وعبر 12% فقط عن قدر كبير من الثقة، بحسب الاستطلاع الذي أجرته شبكة (إن بي سي نيوز) ونقلت نتائجه وكالة بلومبرج للأنباء.


وأعرب أكثر من 80% ممن شملهم الاستطلاع عن قلقهم من إمكانية أن تؤدي الحرب إلى استخدام أسلحة نووية، فيما أبدى 74% قلقهم من إمكانية إرسال الولايات المتحدة قوات إلى أوكرانيا.
 

وانخفضت نسبة التأييد الإجمالية لبايدن إلى 40%، وهي أدنى نسبة في رئاسته، من 43% في يناير.
 

وجرى الاستطلاع خلال الفترة من 18 إلى 22 مارس وشمل عينة من ألف شخص بهامش خطأ أكثر أو أقل من 1ر3 نقطة مئوية.

روسيا روسي تراجع روس تغيير يتراجع تصريحات تصريح السلطة بايدن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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