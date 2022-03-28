الإثنين 28 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الجيش الصحراوى» يستهدف تمركزات للقوات المغربية

الجيش الصحراوى
الجيش الصحراوى

قالت وحدات "الجيش الصحراوي"  إنها استهدفت تمركزات للقوات المغربية بقطاعات المحبس والفرسية والكلتة، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، وفق وكالة "واص".

وأفاد بلاغ عسكري صادر عن وزارة الدفاع الصحراوية بأن مفارز متقدمة من الجيش استهدفت تخندقات للجيش المغربي بمنطقتي أم لكطى وروس الشيظمية بقطاع المحبس.

وأضاف البلاغ أن "الجيش الصحراوي" استهدف أيضا تمركزات مغربية بمنطقة أكرارة الشديدة بقصف عنيف ومركز مرتين متتاليتين، كما ضربت تخندقات للقوات المغربية بمنطقة أكرارة لحديد بقطاع الفرسية.

وأشارت الدفاع الصحراوية إلى أن وحدات متقدمة من الجيش استهدفت بنيرانها الجيش المغربي بمنطقة أجبيلات البيظ بقطاع الكلتة.

وذكرت وكالة "واص" أن "الجيش الصحرواي ركز يوم السبت هجماته على القوات المغربية بقطاعي أمكالا والمحبس، مستهدفة مناطق أمكلي الدشرة، وأمكلي الحارة، وروس السبطي، وأكرارة الفرسيك، وأودي الظمران.

 

المغرب الجيش قطاعات قوات الصحراوي المغربية المغربي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع «المدرس المصرى»

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر.. فائدة شهادة 18%

موعد صرف المعاشات شهر أبريل 2022 وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

الحكومة تمد مواعيد عمل المحال والمطاعم والمقاهى حتى 2 صباحا خلال شهر رمضان

تصل لـ40 درجة.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة 4 أيام

أوسكار 2022.. أبطال قصة فيلم ويل سميث الحقيقيون يفتتحون الحفل برفقة بيونسيه

زيلينسكى: مطالبنا فى المفاوضات مع روسيا «لم تتغير»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بوتين ينتظر خلط الأوراق.. والناتو يزحزح ثوابت السياسة الأمريكية

علي سعدة

الشهر الفضيل

محمد العسيري

الحرب مش نزلة برد

رشا عبدالمنعم

«عز» كان هنا

ماجد حبته

هزيمة كاريكاتيرية فرنسية

عبدالوهاب داود

المواجهة بالموسيقى.. حلم يحيى خليل الذى يستحق المغامرة

محمد عبدالعزيز

طلات إعلامية فى غاية التوفيق

وجيه أمين عبدالعزيز

وداعًا رجائى عطية

صور

تدريب المنتخب الأخير فى مصر قبل السفر للسنغال

جنازة نقيب المحامين

جنازة أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

بحضور شكرى.. إسرائيل تقيم مأدبة عشاء لوزراء خارجية «الاجتماع السداسى»

مقتل وإصابة مستوطنين في حادث إطلاق نار شمال فلسطين

سامح شكرى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى فى إطار «الاجتماع السداسى»