«الجيش الصحراوى» يستهدف تمركزات للقوات المغربية

قالت وحدات "الجيش الصحراوي" إنها استهدفت تمركزات للقوات المغربية بقطاعات المحبس والفرسية والكلتة، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، وفق وكالة "واص".

وأفاد بلاغ عسكري صادر عن وزارة الدفاع الصحراوية بأن مفارز متقدمة من الجيش استهدفت تخندقات للجيش المغربي بمنطقتي أم لكطى وروس الشيظمية بقطاع المحبس.

وأضاف البلاغ أن "الجيش الصحراوي" استهدف أيضا تمركزات مغربية بمنطقة أكرارة الشديدة بقصف عنيف ومركز مرتين متتاليتين، كما ضربت تخندقات للقوات المغربية بمنطقة أكرارة لحديد بقطاع الفرسية.

وأشارت الدفاع الصحراوية إلى أن وحدات متقدمة من الجيش استهدفت بنيرانها الجيش المغربي بمنطقة أجبيلات البيظ بقطاع الكلتة.

وذكرت وكالة "واص" أن "الجيش الصحرواي ركز يوم السبت هجماته على القوات المغربية بقطاعي أمكالا والمحبس، مستهدفة مناطق أمكلي الدشرة، وأمكلي الحارة، وروس السبطي، وأكرارة الفرسيك، وأودي الظمران.