المغرب.. مصرع مهاجرين اثنين وتوقيف أكثر من 200 آخرين

أفادت وكالة الأنباء المغربية بمصرع مهاجرين اثنين إثر غرق قارب للمهاجرين وتوقيف أكثر من 200 آخرين جنوب المملكة فيما كانوا يستعدون للتوجه إلى جزر الكناري.

وأوردت الوكالة أن "البحر لفظ جثتين لمرشحين للهجرة غير الشرعية بعد جنوح أحد القاربين".

وبالتوازي، أوقفت السلطات المغربية 236 مهاجرا الجمعة والسبت خلال عدة عمليات للشرطة في طرفاية والعيون التي تمثل المدينة الرئيسية في الصحراء الغربية.

وأسفرت هذه العمليات عن ضبط ثلاثة قوارب مطاطية ومحركين وعدة براميل بنزين.

وأضافت وكالة الأنباء المغربية أن أجهزة الأمن "كثفت مؤخرا عملياتها لمكافحة الهجرة السرية".

ووضعت إسبانيا والمغرب مؤخرا حدا لعام من القطيعة الدبلوماسية على خلفية قضية إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه.

وقررت مدريد التخلي عن حيادها في النزاع بين المغرب وجبهة بوليساريو من أجل تطبيع علاقاتها مع المملكة التي تعتبرها حليفا "استراتيجيا" في محاربة الهجرة غير النظامية.

وتعهد البلدان الجاران "العمل جميعا من أجل التصدي للتحديات المشتركة، ولاسيما التعاون من أجل تدبير تدفقات المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، والعمل على الدوام في إطار روح من التعاون الكامل"، وفق رسالة من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى الملك محمد السادس.

كثيرا ما يتهم مراقبون المغرب الذي يغادر منه معظم المهاجرين إلى إسبانيا، باستخدام الهجرة غير النظامية وسيلة للضغط على مدريد.

ووفق أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية، وصل إلى البلاد عام 2021 أكثر من 40 ألف مهاجر معظمهم من المغرب.

وعلى صعيد آخر ، أعلنت وزارة الصحة المغربية، عن تسجيل حالة وفاة واحدة و82 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة المغربية، في نشرتها اليومية الخاصة بالوضعية الوبائية في المملكة، ارتفاع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.162.923 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء إلى 16.057 وفاة.

وأشارت النشرة إلى أنه تم التأكد، من 37 حالة شفاء إضافية؛ ليصل التعافي إلى 1.146.239.

ونوهت بأن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 7846 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 11.251.192 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني، في 2 مارس من سنة 2020.

وقد تلقى 9588 شخصًا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في المغرب.

ووفق بيان صادر في وقت سابق من اليوم للصحة المغربية، فإن إجمالي من تلقوا الجرعة الثالثة بلغ 6096143 شخصًا.