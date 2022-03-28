كتّاب ومثقفون: نرفض الزج بالاتحاد فى قضية علاء عبدالهادى

أبدى عدد من الكتاب والمثقفين والمبدعين رفضهم التام للبيان الذي صدر عن مجلس إدارة اتحاد كتاب مصرحول قضية الدكتور علاء عبد الهادي.

وأكد الموقعون على البيان أن بيان الاتحاد حوّل الأمر إلى قضية رأي عام تخص كل كتاب مصر وأمنها القومي، بينما الأمر لم يخرج عن كونه خصومة بين مواطنين من مواطني هذا البلد الذي تحكمه سيادة القانون، وقد تحولت تلك الخصومة إلى قضية متداولة في المحاكم حكم فيها غيابيا على رئيس اتحاد كتاب مصر.

وقال البيان: "مهما كانت أسباب هذا الحكم وملابساته، سيظل حكما قضائيا يخص أفرادا مهما كانت مكانتهم أو مناصبهم، وسواء أبرأتهم المحكمة أم أدانتهم، فكل ما علينا كمثقفين أن نلتزم بالأخلاقيات التي تحكم تداول الأمر في انتطار ما ستسفر عنه مراحل التقاضي من نتائج، وهو رفض نابع من احترامنا لأحكام القضاء والتزامنا التام بضرورة أن يكون مجال الرد عليها هو ساحات المحاكم".

كما أكد الكتاب رفضهم التام أن يقوم مجلس إدارة نقابة اتحاد كتاب مصر - الأمين على أموال أعضائها - بالإنفاق على الملاحقات القضائية للصفحات والمواقع وكل من تم الإعلان عنهم في بيانه، نظرا لأنه لا يحق لهذا المجلس أن ينفق أموال الأعضاء في غير محلها، متابعين: "حيث مازلنا نعتبر أن ما تعرض له رئيسه هو أمر شخصي، وإن كانت القضية تمس صفته التي تجعل من منصبه وعضويته أمرا مخالفا لقانون الاتحاد في مادة حالات إسقاط العضوية، وفقا لما ستسفر عنه نتائج التحقيقات المحتملة والأحكام النهائية، أو ما يراه القانونيون في هذا الشأن".

وأضاف الموقعون على البيان: "ونعلن بوضوح أننا بوصفنا مثقفين ومبدعين نرفض رفضا قاطعا الملاحقة القضائية لأي كاتب لممارسته حرية التعبير والنقد، فما بالنا ونحن نقابة الفكر والإبداع والرأي والاستنارة، ونرفض كل ما من شأنه الإساءة إلى أي عضو من الأعضاء وأي ادعاءات رخيصة أو اتهامات باطلة قد تمس أعضاءه من أصغر الأعضاء سنا وأقربهم عهدا بالكتابة والإبداع إلى أكبر القامات، مع كامل التزامنا في ممارساتنا النقابية بما أقره قانون الاتحاد الذي لا أحد فوقه".

واختتم البيان: ونحن إذ نتمنى من قلوبنا أن يظهر الله الحقيقة كاملة في تلك القضية، نسأل الله أن يوفق مجلس إدارة الاتحاد إلى اتخاذ المواقف والقرارات الصائبة.

الموقعون:

١- الكاتبة نفيسة عبد الفتاح رفعت

عضوية رقم ٢٥٠١

٢- د.كمال يونس 1736

٣-السيناريست عماد يوسف النشار ٣٦٢٠

٤-الكاتبة هلا محمد محمد حسن ٢٦١١

٥- الكاتب حمدي البطران

٦- الشاعر ماجد أبادير ٣٠١٣

٧- الكاتب محمد رفاعي ٣٠٤١

٨-.. الكاتب احمد عبد الرازق ابو العلا ١١٤٥

٩- الكاتب عبده الزراع ١٥٨٧

١٠ الشاعرة وفاء أمين

١١-الكاتب جرجس ثروت رزيقي ٣٣٣٤

١٢-الكاتب إبراهيم جادالله ٢٠٢٠

١٣- الكاتب الأمير سليمان أباظة 1936

١٤- الكاتب ناصر العزبي 1636

١٥- الكاتبة سميحة المناسترلي٣٣٤١

١٦- د. إيهاب بديوي 3706

١٧- الكاتبة مرڤت أبو بكر علي٢٣٨١

١٨-الكاتب عبد المنعم شرف الدين ٣٤٨١

١٩- الكاتبة هالة فهمي ١٨٤٩

٢٠- الكاتب محمد القصبي ١٧٢٨

٢١- حسن الحضري 3157

٢٢- سعد القليعي .. 1569

٢٣- الكاتب هشام خيري عبدالله فياض ٣٤٤٧

٢٤-الكاتب السيد فهيم ٢٠٥٤

٢٦- الكاتب احمد عبده ٢٠٨٩

٢٧- الشاعرة منال الصناديقي ٣٤٣٩

٢٨-الكاتب محمد السيد عيد ٦٠٩

٢٩- الكاتب ناجي عبد اللطيف ١٠١٦

٣٠- الكاتب كمال علي مهدي ٢٨٩٣

٣١- د. محمد سالمان ٢٧٥٤

٣٢- الكاتب محمد العون ٢٦٤٦

٣٣-علاء عيسى ٢٣٧٥

٣٤- حمدي علي الدين 2235

٣٥-الكاتب ممدوح فهمى ١٨٠٤

٣٦- الكاتب سعدني السلاموني ١٦٤٧

٣٧- الكاتب سعيد عبد المقصود٢٧٩٩

٣٨- الكاتب حسين القباحي ١٣١٠

٣٩_ الشاعر عمارة إبراهيم ٢٠٥٤

٤٠ - السيد الخميسي - شاعر .

٤١- أشرف ابوجليل شاعر

