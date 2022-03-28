دراسة تحذر من مضادات القىء: تضاعف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

ذكرت دراسة طبية حديثة أن تناول العقاقير المستخدمة على نطاق واسع لتخفيف الغثيان والقيء يزيد احتمالية زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ثلاث مرات.

وأوضحت الدراسة - التي أُجريت في كلية الطب بجامعة "إنسرن" في فرنسا - أنه من المرجح أن يعاني الأشخاص المصابون بنوبات للصداع النصفي، أو الذين يخضعون للعلاج الكيميائي أو الإشعاعي، من الغثيان والقيء، حيث من المعروف أنهم يستخدمون مضادات القيء المضادة للفيتامينات (ADAs).

وأشارت الدراسة الحالية - التي نُشرت في عدد مارس من المجلة الطبية البريطانية - إلى أن التأثير المحتمل لمضادات القيء المضادة للفيتامينات على تدفق الدم إلى الدماغ يمكن أن يفسر ارتفاع المخاطر.

وقال الباحثون إن الخطر الأكبر الذي تم العثور عليه للأدوية التي تعبر الحاجز الدموي الدماغي يشير إلى تأثير مركزي محتمل، ربما من خلال العمل على تدفق الدم في المخ.

وعكف الباحثون في جامعة "إنسرن" - بالتعاون مع أقرانهم في جامعة "بوردو" في فرنسا - على بحث ثلاثة مضادات للقيء مضادة للفيتامينات (ADAs)، من بينها "الدومبيريدون" و"الميتوبيمازين" و"الميتوكلوبراميد"، حيث ارتبطت جميعها بزيادة المخاطر، خاصة في الأيام الأولى من الاستخدام، لكن تم العثور على أعلى زيادة في المخاطر في عقاري "الميتوبيمازين" و"الميتوكلوبراميد".

وأوضح الباحثون أنه على غرار عقاقير مضادات الذهان، فإن العقاقير المضادة للفيتامينات تعمل عن طريق منع نشاط مادة "الدوبامين" في الدماغ، كما ارتبطت مضادات الذهان بزيادة خطر الإصابة بالسكتات الدماغية، لكن ليس معروفًا إذا ما كان هذا الخطر يمكن أن يمتد إلى مضادات الأفيونامين الأخرى، بما في ذلك مضادات القيء المضادة للفيتامينات (ADA).

وينصح الخبراء بتناول بعض الوصفات الطبيعية البسيطة، والتي تعزز نشاط جهازكِ المناعي، وتضمن لكِ صحة أفضل.

1 - جذور الزنجبيل

يساعد مضغ جذور الزنجبيل على التخفيف من مشاكل الجهاز الهضمي، وبالتالي فهو مضاد طبيعي للقيء، ويمكنكِ سيدتي أخذ ملعقة عسل أثناء المضغ للتخفيف من مرارتها.



2 - أوراق النعناع

تناولكِ لكوب من شاي النعناع كفيل بتخفيف القيء بصورة فعالة، كل ما عليكِ فعله هو نقع بعض أوراق النعناع المجففة في كوب من الماء المغلي لمدة ساعة، وتناوله.



3 - خل التفاح

أضيفي ملعقة صغيرة من خل التفاح مع 1/2 كوب من الماء، واشربيهم، وتاكدي أن القيء سيختفي تماماً.



4 - القرفة

ضعي عود قرفة في كوب من الماء المغلي لمدة 10 دقائق، وقومي بالتحلية بالعسل بديلاً عن السكر، واشربيها 3 مرات في اليوم، ولن تصابي بالقيء مرة أخرى.



5 - ماء الأرز

تعانين من التهاب المعدة؟ لديكِ الحل داخل منزلكِ، فكل ما عليكِ هو غلي كوب من الأرز الأبيض في كوب ونصف من الماء، وأخذ رشفة من هذا الماء ببطء، وسيختفي القيء على الفور.



6 - عصير البصل

ابشري بصلة جيداً، وخذي ملعقة صغيرة من ماء البصل المتسرب واشربيها، وتناولي شاي النعناع البارد بعده.



7 - القرنفل

يشتهر القرنفل باحتوائه على خصائص مطهرة للجهاز الهضمي، فقومي بمضغ بضع فصوص من القرنفل الخام، ولا يوجد ضرر من ابتلاع القرنفل.



8 - الحليب

تناولي قطعة خبز جافة من الخبز المحمص مع الحليب، أو انقعي الخبز المحمص في بعض الحليب الدافئ، ومن ثم تناولي الطعام ببطء، وسيزول القيء تدريجياً.