ننشر أقوال والد المجنى عليها داخل مصحة إدمان شبرامنت

تواصل" الدستور" نشر التفاصيل الكاملة حول اتهام 5 من مسئولي مصحة لعلاج الإدمان في شبرامنت، بقتل فتاة من المودعين بالمصحة بعد وصلة تعذيب، في القضية رقم 16147 لسنة 2021 جنايات مركز الجيزة

ونستعرض فى هذا التقرير أقوال والد المجنى عليها حول الواقعة.

جاء بأقوال "ع.ع" 60 سنة، مهندس كهرباء، خلال التحقيقات، بأنه قام بإيداع كريمته المجني عليها المشفى منذ ما يقرب من ثلاثين يومًا على ارتكاب الواقعة لعلمه بتعاطيها عقار الترامادول المخدر حتى علم بوفاتها صباح يوم 6 ديسمبر 2021، ملقيًا عبء الاتهام على القائمين على إدارتها.

قرار إحالة المتهمين ً

وكشف نص قرار إحالة ، 5 من مسؤولي مصحة لعلاج الإدمان في شبرامنت، للمحاكمة أمام الجنايات لاتهامهم بقتل فتاة من المودعين بالمصحة بعد وصلة تعذيب في القضية رقم 16147 لسنة 2021 جنايات مركز الجيزة.

المتهمين هم كلِ من : «ن. أ»، هاربة، «س. م»، 27 سنة، أخصائية اجتماعية في مركز المشفى لعلاج الإدمان «هـ. م»، 39 سنة، متطوعة بمركز المشفى لعلاج الإدمان والطب النفسي، « م. ا»، 27 سنة، طبيب امتياز، « أ .ر»، 39 سنة، أخصائي اجتماعي.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين ضربوا المجنى عليها «أ. ع»، عمدًا حال السيطرة على حالة هياجها، بأن قام رابعهما بحقنها بعقار الليدوكايين لإضعاف مقاومتها، ثم لفها بغطاء قماشي حول فمها لكتم صرخاتها فأحدثوا إصاباتها التي أودت بحياته دون أن يقصدوا من ذلك قتًلا، ولكن الضرب أفضى إلى موتها.

وتبين أنهم حجزوا المجني عليها بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح، وقد صاحب ذلك تعذيب بدني حيث قيدوها وكبلوا قدميها، كما أنهم زاولوا مهنة الطب دون أن يكونوا مقيدين بسجل الأطباء وبجدول نقابة الأطباء البشريين.

كما زاولوا نشاط منشأة طبية بدون الحصول على ترخيص - دون أن يكونوا أطباء مرخص لهم بمزاولة مهنة الطب، وكانت تلك المنشأة لا تتوافر فيها الاشتراطات الصحية والطبية المقررة قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات .

وتبين أن المتهم الخامس اشترك بطريق التحريض مع الآخرين في إسكات صرخاتها بأي طريقه مع علمه بمزاولتهم أنشطة غير مشروعة مسهلًا ذلك فتمت الجريمة.