الإثنين 28 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سنغافورة تسجل 4 وفيات و 4848 إصابة جديدة بكورونا

سنغافورة
سنغافورة

سجلت سنغافورة، اليوم الأحد، تراجع في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، والمرضى بالمستشفيات إلى 4848 إصابة و694 مريضًا على التوالي.

وذكرت وزارة الصحة في السنغافورية، أنه قد انخفض الرقم عن الـ 731 مريضًا بالمستشفيات، والـ6434 إصابة المسجلين، أمس السبت.

وأفادت بتسجيل 4 وفيات بالمرض، اليوم الأحد، حسبما نقلت صحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية التي قالت: "إن عدد الإصابات الجديدة هو الأقل منذ الثالث من فبراير الماضي، عندما بلغت الإصابات 4297 إصابة".

وقالت وزارة الصحة في تحديثها المسائي، إن معدل الإصابات الأسبوعي لكوفيد-19 ظل أقل من واحد صحيح لليوم السادس والعشرين على التوالي، حيث بلغ 75ر0، وكان المعدل يوم أمس السبت 77ر0.

وكان لي هسين لونج، رئيس الوزراء السنغافوري، صرح الخميس الماضي، بأن البلاد ستخفف القيود المتعلقة بالجائحة، وسترفع معظم القيود عن الزائرين الذين تم تطعيمهم بالكامل، وكذلك متطلبات ارتداء الأقنعة في الهواء الطلق.

وقال "لي" وفقًا لوكالة "بلومبرج": إنه مع انحسار الموجة الأخيرة للفيروس، فإن سنغافورة ستضاعف الحد الأقصى لتجمع الأشخاص إلى 10 أفراد، وستسمح لما يصل إلى 75% من الموظفين الذين يعملون من المنزل بالعودة إلى أماكن عملهم.

وأضاف: "مع أخذ كل الأمور في الاعتبار نعتقد أننا مستعدون لاتخاذ خطوة حاسمة نحو التعايش مع كورونا"، مع التأكيد في الوقت نفسه أن تلك الإجراءات لا تعني الانفتاح الكامل.

ومن المقرر قبول جميع شهادات التطعيم تقريبًا بصرف النظر عن مكان الإصدار، كما سيتم إعفاء الأطفال بعمر الـ12 عامًا أو ما هو أقل من ذلك من الحصول على التطعيم.

وتعهدت سنغافورة في وقت سابق من الشهر الجاري بتخفيف القيود المتعلقة بالجائحة، وذلك بعد ارتفاع معدل التطعيم بين السكان إلى 95%.

وذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، في وقت سابق اليوم، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 480 مليونا و115 ألفا و822 حالة.

وأضافت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و121 ألفًا و156 حالة.

سنغافورة إجمالي إصابات كورونا وفيات وزارة الصحة حالات التعافي فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع «المدرس المصرى»

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر.. فائدة شهادة 18%

الحكومة تمد مواعيد عمل المحال والمطاعم والمقاهى حتى 2 صباحا خلال شهر رمضان

موعد صرف المعاشات شهر أبريل 2022 وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

تصل لـ40 درجة.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة 4 أيام

لماذا لم ترفع الحكومة قيود كورونا بشكل كلى؟.. متحدث «الوزراء» يُجيب

مواعيد مسلسلات رمضان 2022.. الخريطة الكاملة لأعمال شهر رمضان 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بوتين ينتظر خلط الأوراق.. والناتو يزحزح ثوابت السياسة الأمريكية

علي سعدة

الشهر الفضيل

محمد العسيري

الحرب مش نزلة برد

رشا عبدالمنعم

«عز» كان هنا

ماجد حبته

هزيمة كاريكاتيرية فرنسية

عبدالوهاب داود

المواجهة بالموسيقى.. حلم يحيى خليل الذى يستحق المغامرة

محمد عبدالعزيز

طلات إعلامية فى غاية التوفيق

وجيه أمين عبدالعزيز

وداعًا رجائى عطية

صور

تدريب المنتخب الأخير فى مصر قبل السفر للسنغال

جنازة نقيب المحامين

جنازة أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

بحضور شكرى.. إسرائيل تقيم مأدبة عشاء لوزراء خارجية «الاجتماع السداسى»

مقتل وإصابة مستوطنين في حادث إطلاق نار شمال فلسطين

سامح شكرى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى فى إطار «الاجتماع السداسى»