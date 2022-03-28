سنغافورة تسجل 4 وفيات و 4848 إصابة جديدة بكورونا

سجلت سنغافورة، اليوم الأحد، تراجع في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، والمرضى بالمستشفيات إلى 4848 إصابة و694 مريضًا على التوالي.

وذكرت وزارة الصحة في السنغافورية، أنه قد انخفض الرقم عن الـ 731 مريضًا بالمستشفيات، والـ6434 إصابة المسجلين، أمس السبت.

وأفادت بتسجيل 4 وفيات بالمرض، اليوم الأحد، حسبما نقلت صحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية التي قالت: "إن عدد الإصابات الجديدة هو الأقل منذ الثالث من فبراير الماضي، عندما بلغت الإصابات 4297 إصابة".

وقالت وزارة الصحة في تحديثها المسائي، إن معدل الإصابات الأسبوعي لكوفيد-19 ظل أقل من واحد صحيح لليوم السادس والعشرين على التوالي، حيث بلغ 75ر0، وكان المعدل يوم أمس السبت 77ر0.

وكان لي هسين لونج، رئيس الوزراء السنغافوري، صرح الخميس الماضي، بأن البلاد ستخفف القيود المتعلقة بالجائحة، وسترفع معظم القيود عن الزائرين الذين تم تطعيمهم بالكامل، وكذلك متطلبات ارتداء الأقنعة في الهواء الطلق.

وقال "لي" وفقًا لوكالة "بلومبرج": إنه مع انحسار الموجة الأخيرة للفيروس، فإن سنغافورة ستضاعف الحد الأقصى لتجمع الأشخاص إلى 10 أفراد، وستسمح لما يصل إلى 75% من الموظفين الذين يعملون من المنزل بالعودة إلى أماكن عملهم.

وأضاف: "مع أخذ كل الأمور في الاعتبار نعتقد أننا مستعدون لاتخاذ خطوة حاسمة نحو التعايش مع كورونا"، مع التأكيد في الوقت نفسه أن تلك الإجراءات لا تعني الانفتاح الكامل.

ومن المقرر قبول جميع شهادات التطعيم تقريبًا بصرف النظر عن مكان الإصدار، كما سيتم إعفاء الأطفال بعمر الـ12 عامًا أو ما هو أقل من ذلك من الحصول على التطعيم.

وتعهدت سنغافورة في وقت سابق من الشهر الجاري بتخفيف القيود المتعلقة بالجائحة، وذلك بعد ارتفاع معدل التطعيم بين السكان إلى 95%.

وذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، في وقت سابق اليوم، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 480 مليونا و115 ألفا و822 حالة.

وأضافت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و121 ألفًا و156 حالة.