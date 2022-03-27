نشرة الحوادث المسائية.. من حريق إلى مشاجرة والضحايا تتساقط خلال 90 دقيقة

شهدت الساعات القليلة الماضية، عددًا من الحوادث والمحاكمات المهمة التي شغلت الرأي العام، ويرصد «الدستور» في السطور التالية نشرة الحوادث ودفتر أحوال الجريمة:

إصابة 3 أشخاص في حادث سير بطريق الواحات الصحراوي

وقع حادث تصادم سيارتين نقل بطريق الواحات الصحراوى، الأحد، والذي أسفر عن إصابة 3 أشخاص وتسبب ذلك في ظهور كثافات مرورية أعلى الطريق.

https://www.dostor.org/4041224

النيابة تستعجل تحريات مصرع عامل أثناء التنقيب عن الآثار

طالبت النيابة العامة، بسرعة التحريات حول مصرع عامل خلال التنقيب عن الآثار داخل منزل في إحدى قرى منشأة القناطر بالجيزة.

https://www.dostor.org/4041217

حريق يلتهم طفلين ويصيب 4 من أسرة واحدة فى الإسماعيلية

شب حريق ضخم، الأحد، في شقة بالطابق الخامس في عمارة مكونة من 6 طوابق بمنطقة الحكر، بجوار مسجد سامح حسب الله، التابعة لحي ثانٍ بمدينة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن مصرع طفلين وأصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة.

https://www.dostor.org/4041165

ارتفاع ضحايا حادث الطريق الإقليمي الجديد إلى 2 و10 مصابين

كشفت مصادر عن ارتفاع ضحايا حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الإقليمي الجديد بمنطقة بين الجبلين في حلوان إلى وفاة شخصين، وإصابة 10 آخرين.

https://www.dostor.org/4041150

بينهم سيدة.. مصرع وإصابة 7 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة بدار السلام

شهد مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى سوهاج مشاجرة بالأسلحة النارية، الأحد، بين عائلتين حيث لقيت سيدة وعامل مصرعهما، بينما أصيب 7 أشخاص آخرين، وذلك بسبب خلافات الجوار.

https://www.dostor.org/4041134

مصرع وإصابة 5 في تصادم سيارتين أعلى الإقليمي الجديد بحلوان

شهد أعلى الطريق الدائرى الإقليمى الجديد بين الجبلين تجاه حلوان، اليوم الأحد، حادثا مروريا مروعا، أسفر عن مصرع شخصين وأصيب 3 فى تصادم بين سيارتين.

https://www.dostor.org/4041125

رئيس النيابة الإدارية ناعيًا رجائى عطية: كان رمزًا من رموز الوطن

نعى المستشار عزت أبو زيد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن جميع المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، رجائي عطية - نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، والذي فاضت روحه إلى بارئها بعد حياة حافلة كان فيها رمزاً من رموز الوطن في محراب العدالة، وعلما من أعلام المحاماة في مصر والوطن العربي.

https://www.dostor.org/4041115

حبس زوج 6 أشهر وتغريمه 290 ألف جنيه بسبب تلف منقولات زوجته

أصدرت محكمة جنح أكتوبر، الأحد، قرارًا يقضي بحبس زوج 6 شهور، بسبب تلف منقولات زوجته وإلزامه بردها بقيمة 290 ألف جنيه، وذلك بعد تعنته في تنفيذ الحكم بتمكينها منه، وقيامه بإتلافها، وذلك بعدما قدمت المدعية كافة المستندات التي أثبتت تهديده لها وامتناعه عن تسليمها المنقولات.

https://www.dostor.org/4041104

نجاة 17 شخصًا من الموت في حادث انقلاب أتوبيس بمدينة نصر

أنقذ القدر 17 شخصًا من الموت، اليوم الأحد، في حادث انقلاب أتوبيس بمحور شينزو-آبي بجوار سوق السيارات بمدينة نصر.

https://www.dostor.org/4041103

القدر ينقذ شابين من الموت فى حادث مرورى ببورسعيد

نجا شابان من الموت في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة على طريق المنزلة، بنطاق ببورسعيد، وتحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.

https://www.dostor.org/4040950

رفع حطام سيارة ملاكي وأخرى نقل عقب تصادمهما بكفرشكر

قام رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية برفع حطام سيارة ملاكي وأخرى نقل محملة بالطماطم، عقب تصادمهما أمام مركز كفر شكر بطريق المنصورة، وسحب الكثافات المرورية الناجمة عن الحادث.

https://www.dostor.org/4041005