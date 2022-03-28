الإثنين 28 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تفاصيل جهود مصر للتخلص من شلل الأطفال

تطعيم شلل الأطفال
تطعيم شلل الأطفال

استطاعت مصر أن تصل إلى درجة كبيرة بين دول العالم للسيطرة على مرض شلل الأطفال، حيث توصلت لنتائج رائعة، وتم تسجيل آخر حالة شلل أطفال في مصر عام 2004.

وكشفت منظمة الصحة العالمية، أن مصر خالية من شلل الأطفال وذلك عام 2006، كما تسعى مصر حتى وقتنا هذا لنشر القوافل الطبية للتطعيم الأطفال التي تتراوح أعمارهم من يوم حتى ٥ سنوات، وذلك يأتي تحت شعار النهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وفقًا لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتنشر وزارة الصحة والسكان حملات قومية سنوية لكي تحافظ على حياة الأطفال من الإصابة بأي مرض من خلال التطعيم بمصل شلل الأطفال، وذلك يأتي في إطار الحفاظ على مناعية للأطفال التي لا تتراوح أعمارهم الخمس أعوام.

يذكر أن  وزارة الصحة والسكان، أطلقت الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين في جميع المحافظات، وأيضًا تطعيم الأطفال غير المصريين المقيمين داخل مصر والتي تتراوح أعمارهم من يوم حتى 5 سنوات.

وفي نفس السياق، استهدف مصر حوالي تطعيم 16.7 مليون طفل بالمجان، على مستوى أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال الفرق التي تكلفها مكاتب الصحة والوحدات والصحية والميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الأنفاق، وبجوار المساجد والكنائس والنوادي، وفي الأسواق ومواقف الأوتوبيسات والسيارات.

أعراض مرض شلل الأطفال وطرق التخلص منه

ومن الجدير بالذكر، أن مرض شلل الأطفال واحد من أنواع العدوى التي يسببها فيروس شلل الأطفال، وتستهدف تدمر الأعصاب وشلل العضلات، وتظهر أعراض شلل الأطفال على شكل حمى والتهاب الحلق والصداع وآلام العضلات والقلق والتعرق المفرط الغثيان والقيء.

 ويتم انتقال فيروس شلل الأطفال عن طريق ملامسة إفرازات من الأنف والحنجرة، حيث يدخل الفيروس عن طريق الفم والأنف، ويزداد بداخل الحلق، وعن طريق الدم بداخل الجسم، حيث يحتاج الطفل المصاب بشلل الأطفال للراحة التامة.

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وائل لطفي

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